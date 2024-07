Cease pudo concretar la hazaña dos años después de ver frustrado un intento de juego sin hits ni carreras a falta de un out. El 3 de septiembre del 2022, el venezolano Luis Arráez de los Mellizos — ahora compañero de Cease en San Diego — conectó un sencillo contra el entonces as de los Medias Blancas, pero los Nacionales no tuvieron la misma suerte el jueves.