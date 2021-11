$!Édgar Arredondo llega a Tomateros de Culiacán con un compromiso más grande

“Han pasado ya cerca de nueve años. En su momento el más joven. Para Édgar Arredondo en ese momento, se deslumbraba por todo. Hoy me sigue apasionado el beisbol, pero tengo un compromiso más grande”, expresó en entrevista.

“Siento que todavía no estamos conformes y hay que seguir luchando”, agregó.

De momento, se pone a punto y anoche debutó con Tomateros ante Águilas de Mexicali, algo que desde su punto de vista, podría tomar cerca de un par de semanas.

“Vengo a prepararme y estar listo para playoffs porque queremos el tricampeonato”, aseguró.

Y sobre su enfoque para la Temporada 2021-22 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), revela: “no me gusta pensar en los números. Me gusta sentirme preparado porque, cuando al montículo entro, mi preparación es lo que siempre me respalda”.