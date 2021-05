MAZATLÁN._ Para Édgar Torres la llegada al club de beisbol Venados de Mazatlán, en la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, marcó su renacer como pítcher al recibir su oportunidad como abridor.

Torres inició su trayectoria en el beisbol desde los 16 años de edad, cuando fue firmado e hizo su arribo a la academia en Monterrey, debutando en el 2015 en ambos circuitos del beisbol mexicano.

En la temporada 2018-2019, en cambio con Hermosillo, Torres llegó a Venados y tuvo su oportunidad como abridor, la cual indicó un nuevo inicio en su carrera.

“Dicen que los cambios siempre son para bien, el club siempre me brindó la oportunidad, es algo que me hizo renacer en el beisbol, el Chino siempre me dijo que me quería como abridor, me dijo quiero que seas parte importante del club, eso me ayudó me dio un plus para mejorar”, recordó.

Desde pequeño el oriundo de Puebla inició su camino en el beisbol en Ligas Pequeñas, como buen zurdo desfiló por primera base, fielder y en el montículo como pítcher.

Después de ocho años de su debut, el abridor de Venados de Mazatlán ha ganado experiencia y mantiene su mentalidad de rescatar siempre lo positivo y mejorar en lo negativo.

“Siento que han pasado muchos años, últimamente he notado que mi velocidad ha restado un poco, pero he madurado mucho en secuencia, uno con los años aprende a llevar los juegos.

“Otra cosa es que aprendo a prepararme para evitar lesiones y siempre busco rescatar lo positivo, lo negativo es mejorarlo, pensar en qué falle y corregir”, compartió,

Este jueves Édgar Torres besará el tatuaje de su madre y mirará al cielo, cuando acompañado del también jugador de Venados Ricardo Valenzuela, regrese a la acción con el primer juego en la Liga Mexicana de Beisbol, donde Diablos Rojos del México se medirá ante Acereros de Monclova, donde milita el también pítcher porteño Francisco Ríos.

“Me siento contento con el inicio de la temporada, el año pasado hubo poco beisbol, esto nos pone contentos saber que va a regresar una nueva temporada con nuevos métodos establecidos, pero lo mejor es disfrutar el beisbol, Édgar Torres está preparado para le temporada”, agregó.