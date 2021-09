MAZATLÁN._ El zurdo Édgar Torres y el derecho Mitch Lively serán los lanzadores de Venados de Mazatlán en la serie inaugural frente a Tomateros de Culiacán.

Torres lo hará en el estadio Tomateros el próximo 5 de octubre y al día siguiente el estadounidense Lively, en el estadio Teodoro Mariscal.

El poblano recibió la gran responsabilidad de parte del mánager Eddie Díaz y su cuerpo técnico para abrir el telón de la campaña 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Estoy agradecido por ser ese abridor, es una meta que me he puesto este año de ser abridor, la verdad me siento muy bien, estoy mejor de la pierna y espero estar mejor para el juego inaugural ante Culiacán”, expresó Torres, un día después de los juegos de pretemporada que sostuvo Venados ante Algodoneros de Guasave.

El zurdo de 25 años de edad está ansioso de subirse a la loma el próximo 5 de octubre en casa de Tomateros.

“Más que presión es ansiedad, ya tengo un mes sin lanzar y quiero sentir esa vibra, ese entorno, sabemos que ese estadio hay mucha afición, tanto como la de nosotros como la de Tomateros, y yo creo que es un privilegio y no tengo presión porque para eso uno se prepara”.