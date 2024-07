Proveniente de El Walamo, Eduardo Leal Osuna llegó al campo de sus sueños, el Estadio Teodoro Mariscal, para unirse a la Academia de Beisbol de Venados de Mazatlán y a la lista de reservas de los astados en el Draft 2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Bajo la tutela de sus abuelos, Leal Osuna llegó al campo del beisbol de su pueblo, donde descubrió su pasión por el rey de los deportes.

“Me gusta mucho porque mis abuelos me lo inculcaron, me llevaron a entrenar al campo de El Walamo para que dejara de andar en las calles, formé parte un equipo de allá (El Walamo) y ahora de la academia.

“Primero empecé a jugar como tercera base y bateando, me gustaba, pero después me dieron la pelota para lanzar y me gustó más, me gusta ponchar gente”, compartió.

El scout Alberto Plasencia, de Rockies de Colorado, realizó su valoración a los jóvenes talentos de la academia roja y días después Leal Osuna fue integrando a la lista de jugadores protegidos de los astados, en el Draft 2024 de la LMP.

“Llegar aquí está muy difícil, el esfuerzo que se hace, la disciplina, cuando me avisan que me toman para la lista de Venados me dio mucha emoción, no aguantaba la emoción, estaba temblando, no me lo esperaba, era de no creer”, recordó.

Como jugador de beisbol Eduardo Leal Osuna, el niño de El Walamo, que cambió la calle por un guante de beisbol y una pelota, espera cumplir el sueño de muchos y llegar algún día a Grandes Ligas.

“Pues primero que nada agradecer a mi abuelo y hacer todo lo que pueda para ser profesional, jugar en Grandes Ligas.

“Mis compañeros y entrenadores me dicen que siga echándole ganas, que no me dé para abajo, que me siga esforzando y pueden venir mejores cosas”, agregó.

La Academia de Venados de Mazatlán busca apoyar a los jóvenes peloteros del puerto y ayudar en el desarrollo de los jugadores, Eduardo Leal, como sus compañeros cumplen con sus entrenamientos en el Estadio Teodoro Mariscal a la espera de convertirse en jugadores profesionales y ser inspiración para otros jóvenes.

PERFIL

Nombre: Eduardo Leal Osuna

Fecha de Nacimiento: 19/enero /2006

Estatura: 1.89 mts.

Posición: Pítcher