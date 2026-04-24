$!Eduardo ‘Mosco’ Arredondo: el eterno referente de Algodoneros de Guasave

GUASAVE._ Hablar de Eduardo “Mosco” Arredondo es traer a la memoria de la fanaticada blanquiazul, a uno de los peloteros que ha sido referente en esta franquicia, pues en las 10 campañas que disputó defendiendo los colores de esta organización, dejó que en claro que no sólo fue un excelente bateador, sino también un jardinero con un talento desmedido a la hora de fildear, por lo que la estepa central era garantía de seguridad si el veracruzano estaba sobre el césped. Tampoco se olvida que el nativo de El Salmoral bateó para un grueso .406 en la campaña 2010-2011 de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que lo ubicó en el tercer peldaño entre los campeones de bateo con el más alto promedio en la historia del circuito gélido, sólo superado por los .415 que logró Héctor Espino con Naranjeros de Hermosillo en la temporada 1972-1973, así como los .413 que registró el dominicano Sandy Madera en la 2009-2010, jugando para Cañeros de Los Mochis.

El debut Fue en la campaña 2004-2005 cuando este connotado pelotero empezó su andar en el circuito invernal, viendo acción en 53 juegos y dejando un buen promedio de bateo de .287. En la siguiente edición, la 2005-2006, los blanquiazules llegaron hasta la gran final, donde fueron superados en cinco duelos por los Venados de Mazatlán, ya que en ese entonces los rojos del puerto contaban con una dupla de lanzadores mexicanos que eran casi infalibles, como fue el caso de Francisco Campos y Pablo Ortega, además del slugger que brilló en Grandes Ligas, Adrián González. Ese año del subcampeonato fueron 35 cotejos en los que participó el veracruzano y le conectó a la esférica para un .352 , pero el popular “Mosco” también fue parte de las dos finales a las que Guasave llegó de forma consecutiva, y que perdió a la postre, contra Yaquis de Ciudad Obregón, esto en las temporadas 2010-2011 y 2011-2012. Prueba de la gran defensa que jugaba Eduardo Arredondo es que logró adjudicarse dos guantes de oro en el invierno, logrando el primero precisamente con los blanquiazules, en la campaña 2013-2014, pero como al siguiente año se fue la franquicia a Jalisco, eso no le impidió obtener de nuevo esa distinción en la temporada 2014-2015, pero ahora con los colores de Charros. Clásico Mundial La categoría de Eduardo le permitió ser incluido en el róster de México para disputar el Clásico Mundial de Beisbol en 2013 y tuvo un torneo de ensueño, ya que fue el mejor toletero del equipo azteca tras acumular un excelente .545, superando a bateadores como Adrián González, Luis Alfonso “Cochito” Cruz, Ramiro Peña, entre otros, que eran grandes referentes en ataque de ese selectivo.

Muchos pensaron que la gran actuación del jugador de Algodoneros en ese certamen, iba a resultar suficiente para llamar la atención de una organización de Grandes Ligas, pero no fue así, por lo que tuvo que seguir derrochando talento en su país, a pesar de que en 11 turnos legales disparó seis imparables y negoció un pasaporte en el Clásico Mundial, además de anotar seis carreras. “El Clásico Mundial es la mejor experiencia que he vivido en el beisbol profesional; nunca lo olvidaré y salí adelante porque mi actitud, mi esfuerzo, mi carácter... Son lo que han marcado mi carrera. Fue muy bonito haber convivido con grandes figuras... Adrián, Cochito, Yovani, Estrada, Ramiro Peña, que me mostró mucho afecto; platiqué con los muchachos jóvenes y les dije que no volteen a ver otra cosa que no sea jugar Grandes Ligas... Me refiero a Sebastián Valle, José Félix y Walter Ibarra, quien fue mi gran apoyo en el clásico”, relató en ese 2013 el veracruzano. Cariño por Guasave A pesar que los anteriores Algodoneros de Guasave se fueron a Jalisco en 2014, eso no impidió que ese año el “Mosco” regresara a esta ciudad para impartir una clínica de bateo entre los jóvenes, pues él mismo reconoció ante la prensa local, que aunque el equipo ya no estaba en la ciudad, Guasave siempre estaría en sus pensamientos, pues aquí inició su carrera en invierno y eso jamás lo olvidaría.