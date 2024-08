“Es la primera vez que me entregan este reconocimiento y la verdad me siento muy contento por ese reconocimiento porque me esforcé demasiado, trabajo duro todos los días y pues gracias a Dios me lo gané.

“Le doy gracias a la academia APS por permitirme abrirme las puertas de su academia a Franki Rivera y a Israel Regis que sin ellos no hubiera podido firmar para mi organización, y más que nada a mis papás que me apoyaron todo el tiempo”, compartió Ponce.