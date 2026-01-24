CIUDAD DE MÉXICO.- En República Dominicana las lluvias invernales traen de cabeza la serie por el banderín. Ayer se suspendió por segundo día consecutivo en el estadio Quisqueya de Santo Domingo, donde volvió a quedar vestido y alborotado el mexicano Luis Fernando Miranda, abridor de los Toros del Este.

Los Leones del Escogido dominan 2-0, contando para el primer triunfo, una aceptable labor del mazatleco José Urquidy, quien ha mejorado enormidades, después de batallar en sus primeras aperturas.

El campeón de la LIDOM es el único que falta para completar la membresía de la Serie del Caribe 2026. Ya se apuntaron los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Federales de Chiriquí (Panamá) y los anfitriones Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán.

FIRMADO por los Angelinos de Anaheim, el cerrador de los Yaquis de Ciudad Obregón y, por añadidura, líder en rescates de la edición en curso, Efraín Contreras (2-1, 15, 2.40), se vino de la Liga Dominicana, posterior a un par de actuaciones para los Leones del Escogido (0-0, 18.00).

Será la cuarta organización del nativo de Chihuahua en la pelota estadounidense. Previamente “picó piedra” en sucursales de los Padres de San Diego y Filis de Filadelfia, compilando 15-26, 5 salvados y 4.71 en carreras limpias en cinco campañas, desde categoría rookie a AA.

En 2025, Contreras debutó en la Liga Mexicana en el bullpen de los Diablos Rojos y en 17 apariciones, una en la faceta de abridor, registró 3-0 y efectividad de 3.06 en 32 innings y dos tercios, 34 chocolates y 11 bases por bolas.

PARA nadie es un secreto que al ex receptor puertorriqueño, Yadier Molina, se le cuecen las habas por ser mánager en Grandes Ligas. Lleva algunos años dirigiendo prácticamente en toda la Confederación del Caribe.

De hecho, solamente le falta la Liga Mexicana del Pacífico tras un recorrido por la Liga Roberto Clemente de su país, República Dominicana y Venezuela, donde actualmente conduce a los Navegantes de Magallanes.

Bueno. El futuro Salón de la Fama de Cooperstown se iría acercando a la meta luego de aceptar un cargo ejecutivo en la organización de toda su vida útil, los Cardenales de San Luis, algo parecido a lo de Vinicio Castilla con los Rockies de Colorado.

UN día como hoy, en 1978 - Los Padres de San Diego adquieren al lanzador Gaylord Perry, un veterano procedente de los Rangers de Texas, a cambio del pitcher Dave Tomlin y 125.000 dólares en efectivo. Perry ganó 21 juegos con los Padres en 1978 y se alzará con el premio Cy Young.

Hoy cumplirían años Manuel “Shorty” Arroyo (1918-2004), manager ganador de cinco títulos en la vieja Liga de la Costa del Pacífico, con los Tacuarineros de Culiacán, y Rodolfo Sandoval (1937-2005), ex receptor y piloto que en 1986 llevó al título en la Liga Mexicana a los Ángeles Negros de Puebla.

-“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”.- Sócrates.

ENTRE suspensivos.- Son 11 los jugadores en los rosters de Charros y Tomateros que disputaron la serie final 2025 en la Liga Mexicana entre Diablos Rojos y los “tapatíos” del verano, diez de ellos a disposición de Benjamín Gil. El panameño del prado central, Allen Córdoba, que celebró con los pingos, es el único al lado de Lorenzo Bundy... Como se esperaba, el estadio Panamericano registró ayer su primer lleno del ciclo otoño-invierno, 16 mil aficionados, según el aforo oficial... Otra de dominicanos: Circula una noticia sobre un violento pleito entre dos peloteros menores de edad de una academia que tiene a uno de ellos en el hospital en malas condiciones con un golpe con un bate en la cabeza. La nota no menciona nombres ni nacionalidades, solo las edades de 14 y 15 años, y tampoco si la academia forma parte del programa de MLB en el país.