Luego de una lesión que lo alejó de los diamantes por aproximadamente año y medio, el lanzador derecho perteneciente a los Tomateros de Culiacán, Efraín Contreras, tiene la mira puesta en el principal objetivo y más grande sueño: debutar este año en las Grandes Ligas.

Contreras acumula 41 juegos y 30 aperturas en Ligas Menores para los Padres de San Diego. Su marca es de 8-9 con 3.03 de efectividad y 1.08 de WHIP. En 178 entradas lanzadas consiguió 197 ponches por 46 bases por bolas.

El lanzador de 22 años ha aprovechado la cercanía de quienes ya tienen experiencia en el mejor beisbol del mundo para mejorar tanto en técnica como en confianza.

“Es otra vida cuando tu estás en Grandes Ligas, estar al lado los ligamayoristas sentado en el locker, platicando con ellos, pidiéndoles consejos, es algo muy bonito porque gracias a eso he trabajado en lo que estoy mal y me ha ayudado... Chris Paddack, Dinelson Lamet, Mike Clevinger, me ayudaron demasiado, eran los que estaban al lado mío, les preguntaba como era la vida en Grandes Ligas, cómo se pitchaba, ellos me dijeron que era lo mismo, que la pelota era la misma, y hay que confiar en ti mismo”, compartió.