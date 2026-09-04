El ascendente Agustín Ruiz es baja de los Olmecas; Roberto Osuna volvió a la NPB

CIUDAD DE MÉXICO.- En su momento más complicado en tres temporadas en la Liga de Taiwán, Marcelo Martínez ligó el viernes su tercera salida sin poder ganar, además de que por segunda vez en sus pasadas cinco aperturas no llegó al menos al quinto inning.

La buena noticia fue que no tuvo decisión tras una labor de 6 imparables y cinco carreras, dos limpias, en cuatro entradas y dos tercios, en la victoria de los Dragones de Wei Chuan sobre Elephant Brothers, 6-5

En sus pasadas tres aperturas, Martínez tiene 0-2 y 5.17 en carreras limpias admitidas y sólo festejó un triunfo en sus últimas cinco en las que compiló 1-3 con efectividad de 4.91, en 25 entradas y dos tercios.

LOS Olmecas de Tabasco reportaron a su jardinero y carabinero y candidato a Novato del Año, Agustin Ruiz (.282, 10, 52), con una severa lesión en una rodilla que necesitará en caliente de una operación.

El ex prospecto de los Padres de San Diego y Mets de Nueva York que es de Villahermosa capital tabasqueña y mide 1.88 de estatura, también será sentida baja para los Mayos de Navojoa que preparan su retorno.

En 2025-2026, Ruiz bateó .279 con 4 bambinazos y 28 empujadas con el errante Tucson Baseball Team en 62 cotejos y antes cuando se abría paso en Estados Unidos defendió la causa de los Algodoneros de Guasave (.305, 5, 21).

Ruiz llegó a la Liga Mexicana en 2025, pero sólo consumió 52 turnos con los Olmecas (.250, 1, 7). Su fogueo en Estados Unidos y en la LMP debería sacarlo de la contienda para el joven más destacado, pero ya sabemos que en la LMB presumen una “autonomía” en relación con las demás ligas.

ROBERTO Osuna reapareció en el equipo grande de los Halcones de Softbank y después de más de un año sin trabajar en el noveno inning lo hizo en una situación no propicia para un salvamento, retirando a los tres que enfrentó, en el triunfo ante los Leones de Seibu, 5x0.

Con ese cero redujo su efectividad en el bullpen de los campeones defensores a 2.97 en 39 innings y un tercio y 40 relevos de la travesía en la que ha mantenido ventaja en 18 ocasiones (holds), con 38 chocolates y 8 boletos.

El desempeño de Osuna en las menores no dejó lugar a dudas respecto a su recuperación luego de algunos bandazos en agosto que lo sacaron de circulación. En 4 apariciones en la sucursal registró 1-0 y no admitió carreras en cuatro episodios en que ponchó a cinco y no otorgó bases por bolas.

LOS Algodoneros de Guasave anunciaron los regresos de los jardineros Drew Avans y el cubano Víctor Labrada, de los pocos extranjeros firmados hasta ahora en la Liga Mexicana del Pacífico que pertenecen a organizaciones de Grandes Ligas.

Ambos se encuentran ahora en filiales AAA de los Rockies de Colorado y Marineros de Seattle, respectivamente, en posición de un ascenso a la gran carpa en la recta final de la temporada que se acerca vertiginosamente.

Avans (.209, 2, 42), quien en su debut en la LMP en 2025-2026 promedió .288 con 2 jonrones y 17 impulsadas, tomó algunos turnos en Grandes ligas en 2025 (17-2, 1cp) con los Atléticos y Cerveceros de Milwaukee.

El antillano, de 26 años y oriundo de La Habana y que participó con los Algodoneros en 2024-2025 (.242, 3, 8) y 2025-2026 (..226, 1, 7), rinde actualmente con el Tacoma Rainiers, donde batea .267 con 9 cuadrangulares y 51 impulsadas.

UN día como hoy en 1976 - El lanzador de los Filis de Filadelfia, Larry Christenson, conectó dos jonrones y lanzó para una victoria de 3-1 sobre los Mets de Nueva York. Mickey Lolich es el derrotado.

En 1998- Mark McGwire descorchó su jonrón 60 de la temporada y se convierte en el tercer jugador de la historia en alcanzar dicha marca, tras Babe Ruth y Roger Maris. El batazo, en la primera entrada ante el zurdo Dennys Reyes, contribuye a que los Cardenales de San Luis superen a los Rojos de Cincinnati, 7-0.

Estas son las mañanitas para Cándido Maldonado (66), Jeff Brantley (63), Rod Barajas (51), Luis Fernando Miranda (32) y Anthony García (26). Hoy cumpliría años Bill Mazeroski (1936-2026).

-“A veces el acto de activismo más radical que puedo hacer en todo el día es simplemente apagar el teléfono y leer un libro en el sofá”.-Emma Watson.

ENTRE suspensivos.- Cada día que transcurre de septiembre obra en contra de Joey Meneses (.314, 16, 107), “picando piedra” con los Aviadores de Las Vegas, en sus legítimas aspiraciones de terminar el ciclo en las Mayores con los Atléticos de Sacramento... También en AAA, el tercera base Ramón Mendoza (.297, 9, 48) se encuentra en similar situación asignado por los Cardenales de San Luis en Memphis... Los Azulejos de Toronto enviaron a su finca AAA, Bisontes de Buffalo, a su reciente adquisición José Rodríguez, quien compilaba 4-3, 3.38 y 46 ponchados en 34 innings y dos tercios con los Dodgers de Oklahoma City... Tirso Ornelas (.252, 15, 50) está a punto de cerrar un recorrido en AA, con los Misioneros de San Antonio, inimaginable tras debutar en las Mayores en 2025 con los Padres de San Diego.