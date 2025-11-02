CIUDAD DE MÉXICO.- Bate roto, esperanza perdida. Alejandro Kirk (.308, 2, 6) tuvo la mejor Serie Mundial que se recuerde para un mexicano, pero la madera despedazada amortiguó un buen contacto que convirtió en un dobleplay la gloria para el receptor de los Azulejos de Toronto.

En el momento cumbre de su larga existencia, los Dodgers de Los Ángeles son bicampeones por primera vez y en 2026 serán favoritos para el tricampeonato. Ya no tendrán a Clayton Kershaw, tampoco en sus camisetas el parche (34) con el número de Fernando Valenzuela, pero sí a la legión japonesa en todo su esplendor.

A los Azulejos, que estuvieron a dos outs de su primer título y tercero desde que repitieron en el trono en 1992 y 1993, les espera el reto de volver a ser protagonista sin esperar tanto tiempo.

LOS Dodgers ascendieron al tercer lugar del recuento total con sus 9 coronas, empatando a los Medias Rojas de Boston y Atléticos que han estado en cuatro sedes. Yanquis de Nueva York (27) y Cardenales de San Luis (11) son los punteros.

Desde que juegan en Los Ángeles, los Dodgers suman 8 banderines, pero desde 1963 no se coronan ante sus aficionados. Mañana lunes podrán celebrar con ellos en las calles de la urbe, al igual que en 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024.

En lo personal, el mánager Dave Roberts quedó solo en segundo lugar entre los mánagers de los Dodgers con tres campeonatos (2020, 2024 y 2025).

Rebasó por la derecha a Tom Lasorda (1981 y 1988) y va tras Walter Alston (1955, 1959, 1963 y 1965), ambos en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Culminó así el largo ciclo del Big Show que inició en marzo en Japón y terminó en noviembre en Canadá. La temporada de 2026 iniciará el miércoles 25 de marzo con juego único entre los Yanquis de Nueva York y Gigantes en San Francisco. Al día siguiente entrarán en acción los otros 28 equipos.

UN día como hoy, en 1976- El zurdo George Brunett, de los Algodoneros de Guasave, lanzó un juego sin hit ni carrera contra los Ostioneros de Guaymas y venció 1x0, en gran duelo a Roger Alexander.

En 1992 - Los Yanquis de Nueva York realizan uno de sus mejores traspasos al adquirir al jardinero Paul O’Neill de los Rojos de Cincinnati a cambio del jardinero Roberto Kelly. O’Neill contribuiría a que los neoyorquinos ganaran las Series Mundiales de 1996, 1998, 1999 y 2000.

Hoy cumplen años Dwight Evans (74), Carlos Soto (73), Paul Quantrill (57) y Armando Benítez (53).

-“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos”.- Jorge Luis Borges.

ENTRE suspensivos.- Cerrada la tienda del deporte nacional en Estados Unidos, de aquí y hasta febrero 2026, el escenario de la pelota profesional será para las ligas invernales de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela... El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano invita a la ceremonia de entronización de seis ex jugadores y un directivo, el próximo jueves en Monterrey... Se trata de los ex lanzadores Francisco Campos, Roberto Ramírez, Ismael Valdez y Jorge de la Rosa, los ex bateadores Roberto Saucedo y Óscar Robles y del ingeniero Enrique Mazón, ex presidente de los Naranjeros de Hermosillo... En Culiacán reportaron una asistencia de 12,106 aficionados, mientras Dodgers y Azulejos disputaban el séptimo juego de la Serie Mundial. La recaudación más baja fue en Los Mochis (4,953) con Tucson Baseball Team cobrando las entradas.