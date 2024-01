CULIACÁN._ La histórica contribución del ahora gerente deportivo de Tomateros de Culiacán, Francisco Campos, a los representativos mexicanos en Series del Caribe, tiene ahora el reconocimiento que merece.

Este miércoles 10, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó a través de un comunicado de prensa que “Pancho Ponches” ingresará al Pabellón de la Fama de las Series del Caribe este 2024, junto a otros cuatro peloteros.

“Cuando me viene la noticia y me pasa eso por la mente, se me vienen otro tipo de sentimientos bonitos. Puse mi mente a pensar en lo grande que es el beisbol y que me está recompensando tanto esfuerzo, tanta disciplina y dedicación”, dijo Campos tras enterarse del reconocimiento.