CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Venezolana no se encuentra en estado de emergencia o algo parecido, después del anuncio de la cancelación de la Serie del Caribe que iban presentar en febrero de 2026.

El torneo sigue con normalidad bolivariana y entre lo más destacado, el bigleaguer Jackson Chourio se integró a las Águilas de Zulia, José “Cafecito” Martínez anunció su retiro, Renato Núñez celebró su paternidad con una jornada de tres jonrones y Balbino Fuenmayor lleva tres distinciones a Jugador de la Semana.

La LVBP todavía no se ha manifestado por la decisión de la Confederación de Beisbol del Caribe de trasladar a Guadalajara el Clásico y aunque acá se habla de un equipo “B” para reemplazar al campeón venezolano, como en 1974 y en 2003 en Puerto Rico, todavía no está dicha la última palabra.

En 2019, cuando presiones del exterior también les quitaron la sede de Barquisimeto, tras ejercer su legítimo derecho al pataleo, presurosos asistieron al torneo que los panameños organizaron en menos de un mes.

UN día como hoy, en 1980- llegó a su fin la exitosa relación entre los Naranjeros de Hermosillo y el manager Benjamín “Cananea” Reyes, quien en seis temporadas le dio tres títulos de liga y uno en la Serie del Caribe.

Con el equipo en el sótano, Reyes fue despedido y su lugar lo ocupó el lanzador activo, Maximino León. Los Naranjeros reaccionaron en los últimos 17 juegos (13-4) y cuando la temporada regular finalizó el 9 de enero tenían uno de los cuatro boletos a los playoffs.

Eliminaron a los Algodoneros de Guasave después de estar abajo en la serie 1-3, pero perdieron la serie final ante los Yaquis de Ciudad Obregón en siete.

En 1982 - El primera base estelar Steve Garvey firma un contrato de agente libre de cinco años con los Padres de San Diego. Garvey deja a los Dodgers de Los Ángeles después de 14 temporadas.

Mañanitas para Dave Kingman (77), Tom Henke (68), Andy Van Slyke (65), Roger McDowell (65) y Eddie Gamboa (41).

-“Solo las figuras cargadas de pasado están ricas de porvenir”.- Alfonso Reyes.

EN seguidillas.- El jardinero de Águilas de Mexicali, Norberto Obeso, redondeó su número de hits en su trayectoria a 400, 230 en siete temporadas con los Naranjeros... Odrisamer Despaigne (6-3, 2.80) es un modelo de longevidad y consistencia en la rotación de los Yaquis de Ciudad Obregón. El veterano de 38 años acumula cuatro actuaciones de siete episodios y tres de seis en sus pasadas 10 aperturas... Los Algodoneros de Guasave agregaron a sus filas al cubano Eddy Díaz, cubano de 25 años que en 2025 bateó .311 con 7 jonrones y 57 remolcadas para State Island, en la Liga Independiente del Atlántico. Para registrarlo inhabilitaron a Levi Jordan (.248, 1, 11), utility que el pasado verano consumió algunos turnos en las Mayores con los Rojos de Cincinnati.