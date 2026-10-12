El bicampeón Charros de Jalisco y los Jaguares de Nayarit romperán el hielo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que en 2025 los mandaron a Mexicali cuando ellos esperaban inaugurar la temporada en corto recibiendo y de visita contra los Jaguares de Nayarit, los Charros de Jalisco y sus vecinos abrirán este martes la edición 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico-Banamex.

Se espera el primer lleno en el estadio Panamericano de la conurbada Zapopan que fue objeto de algunas mejoras, entre ellos en el terreno que seguirá siendo artificial y que había sido criticado por los clubes foráneos.

En 2025 ahí sufrió una fractura en una pierna el jardinero de los Cañeros de Los Mochis, Alan Sánchez, quien apenas reapareció este año en la pretemporada, buscando estar en condiciones para iniciar hostilidades.

En su campaña 13 en la LMP, los Charros aspiran a una hazaña que sólo un equipo ha logrado, el tricampeonato de los Yaquis de Ciudad Obregón entre 2010 y 2013 y que en todos estos años sólo se acercaron los Tomateros de Culiacán en 2021-2022. Lo impidieron, precisamente, los “tapatíos” dirigidos por Roberto Vizcarra.

La actividad de inauguración continuará el miércoles entre los Mayos de Navojoa y Yaquis de Ciudad Obregón; Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave ante los Cañeros de Los Mochis. Los Charros pagarán la visita a los Jaguares el jueves en la noche en que se completarán las otras miniseries de apertura.

CON Mateo Gil, Gerardo Reyes y los importados Michael Welianski, Jacob Robson y Dan Kubiak que arribaron con demora, los Charros se declararon listos para iniciar la defensa de su título, el tercero de la franquicia, mientras se incorporan los elementos que trabajan en la pelota estadounidense.

La novena de Benjamín Gil se atrincheró en un complejo deportivo cercano a su parque luego de que se le cayeron dos juegos contra los venezolanos Cardenales de Lara en Estados Unidos, 9 y 11 de octubre en Texas.

Sólo viajaron a Moroleón, Guanajuato, Puerto Vallarta, Jalisco y Tepic, Nayarit para cumplir su austera agenda de juegos de preparación que arrojaron resultados que, si bien inesperados, no preocupan en lo absoluto a Gil y colaboradores.

En total, los Charros disputaron 8 juegos con saldo de dos victorias, dos derrotas y cuatro empates, enfrentando a los Cerveceros de Guanajuato, a los Delfines de Puerto Vallarta de la Liga del Noroeste y a los Jaguares.

LOS Yaquis reportaron la primera baja por lesión de la pretemporada, el jugador de cuadro cubano Aledemys Díaz, con un esguince en el pulgar de la mano derecha. En los próximos días tendrán el reporte médico que determinará si lo mantienen en el equipo o lo cambian.

El ex ligamayorista Díaz no tuvo acción el pasado verano debido a malestares de otra índole y no juega desde una breve estancia en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico en 2025-2026 con los Criollos de Caguas (.136, 0, 1).

En el verano 2025 bateó .261 con 16 cuadrangulares y 54 impulsadas en 53 juegos con los Leones de Yucatán y 23 en la nómina de los Tecolotes de los Dos Laredos.

UN día como hoy en 2002- Los Ángeles de Anaheim anotaron 10 carreras en la séptima entrada para vencer 13-5 a los Mellizos de Minnesota y conquistar su primer banderín de la Liga Americana. Adam Kennedy encabezó la ofensiva con tres jonrones.

En el otro frente de las series de campeonato, un vuelacerca de Benito Santiago dio a los Gigantes de San Francisco el boleto a la Serie Mundial tras imponerse a los Cardenales de San Luis, 4-3.

Mañanitas para Trevor Hoffman (59), Chris Gwynn (62) y Damian Miller (57). El 13 de octubre fallecieron Lino Donoso (1922-1990), Ray Fosse (1947-2021) y Bruce Sutter (1050-2022).

-“Estamos perdidos, pero vamos a buen ritmo”.- Yogi Berra.

OBSERVACIONES: Tampoco para la Serie de Campeonato que empezó anoche hubo cupo para el relevista yucateco, Manuel Rodríguez (0-0, 2.70), en el roster activo de los Rays de Tampa Bay. Pero mientras su equipo se mantenga en la pelea, la posibilidad será latente, incluso en una eventual Serie Mundial.

Los Rays sólo realizaron un cambio en el roster que barrió a los Yanquis de Nueva York, incluyendo al serpentinero novato Brody Hopkins que este año estrenaron en la gran carpa y que en cinco apariciones compiló 0-0 y 5.06 con 7 chocolates en 5 entradas y dos tercios. Algo debe tener en la bola para que lo tomaran en cuenta a estas alturas.

EN seguidillas.- En Monterrey se pusieron nostálgicos recordando en las redes el debut de los Sultanes en la LMP, en octubre de 2019 con un triunfo en Mexicali, tras de que el presidente AMLO supuestamente pactó con el empresario Francisco González al menos seis campañas. Exactamente las que aguantaron los regiomontanos con el hoy jubilado José Maiz operando en lo deportivo... Porque sus socios de Multimedios trajeron la fiesta en la llamada “Terraza” que a decir de algunos, jala más gente que el juego... Los Halcones de Softbank y Roberto Osuna (2-2, 2.58) ya tienen rivales para la final de la Liga Japonesa del Pacífico que dará el pase a la Serie de Japón. Son los Luchadores de Nippon Ham en un compromiso a ganar dos de tres.