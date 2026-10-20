CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de los Cañeros de Los Mochis, Joaquín Vega Inzunza, anunció para la segunda semana de noviembre al ligamayorista y agente libre, Ramón Urías, quien no juega en la Liga Mexicana del Pacífico desde 2019-2020 con los verdes del norte sinaloense.

El tercera base que ganó el guante de oro en 2023 cuando defendía la trinchera de los Orioles de Baltimore, tuvo un verano complicado en 2026 debido a lesiones que limitaron su actuación a 43 juegos y 86 turnos (.151) con los Cardenales de San Luis, para quienes conectó 4 cuadrangulares y remolcó a siete.

Urías, de 32 años, regresará al circuito donde también ha rendido para Águilas de Mexicali, con la obvia intención de llamar la atención de organización conocida de MLB. En la Liga Mexicana jugó para los Diablos Rojos.

Aparte de los Orioles y Cardenales, el sonorense también estuvo una campaña con los Astros de Houston en 2025, en una trayectoria en la que promedia .252 con 444 hits, 54 jonrones, 84 dobles, y 3 triples, 224 producidas y 217 anotadas.

Los Cañeros también informaron que debutarán a Alexander Armenta, zurdo sinaloense que se ha desarrollado en el beisbol japonés y que en 2026 tuvo un fugaz estreno (0-2) con los Halcones de Softbank y en cuyas sucursales compiló 0-0, 0.61 en carreras limpias admitidas y 14 chocolates en 14 innings y dos tercios.

ARRANCÓ la Liga Dominicana sin la presencia física de Trevor Bauer, flamante contratación de las Estrellas Orientales que por primera vez en su vida útil en la pelota profesional trabajará en el ciclo otoño-invierno.

Tampoco se sabe de Robinson Canó, si bien el veterano acostumbra a reportar hasta diciembre, pero nunca con un contrato firmado para un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, como ahora con los Tomateros de Culiacán, y él pregonando que quiere jugar con su club de siempre en la LIDOM.

Sobre Bauer, el ex bigleaguer que en su destierro ha lanzado en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, en Japón para el Yokohama Dena BayStars y en la Liga Independiente del Atlántico, prometió reportar desde el despegue, pero asuntos personales se lo impidieron.

En los órdenes al bate de los seis clubes de la LIDOM son mayoría quienes juegan en la Liga Mexicana y su gran apertura a la legión extranjera, entre ellos, el colombiano Harold Ramírez (Estrellas) que dejó con la pelota en la mano a los Naranjeros.

UN día como hoy en 1976 - Con una victoria de 7-2, los Rojos de Cincinnati ganaron la Serie Mundial, completando una barrida de cuatro juegos a los Yanquis de Nueva York, para obtener su segundo título consecutivo.

Johnny Bench, quien conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, fue nombrado el Jugador Más Valioso después de promediar .533 y su colega de los Yanquis, Thurman Munson, pegó seis imparables consecutivos, igualando un récord de la Serie Mundial.

Cincinnati se convirtió en el primer y único equipo en ganar una Serie Mundial utilizando exactamente el mismo orden al bate, sin recurrir a bateadores emergentes, corredores emergentes ni sustituciones defensivas. Asimismo, Cincinnati fue el primer equipo en la historia en disputar tanto la Serie de Campeonato de Liga como la Serie Mundial sin conocer la derrota.

Mañanitas para Bill Russell (78), Jesús Monter (77), George Bell (67), Franklyn Stubbs (66), John Flaherty (59) y Zack Grinke (43).

-“Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curen tus enfermedades”.- Hipócrates.

SEGÚN cifras oficiales, a los Mayos de Navojoa no le fue tan peor en el estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón. Ahí jugaron su primera serie ante los Naranjeros, con asistencias de 2,277, 3,429 y 2,947 aficionados.

La siguiente serie como local de la tribu está prevista para el próximo fin de semana contra los Jaguares de Nayarit, supuestamente en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría y a puerta cerrada, pero no la han confirmado.

Asimismo, sigue en pie la fecha del viernes 30 de octubre para estrenar el reconstruido inmueble con ceremonia de inauguración y toda la cosa, en el inicio de una serie frente a los “Caballeros Águilas” de Mexicali.

OBSERVACIONES: Detrás del novato del año, el zurdo de los Acereros de Monclova, Amilcar Carreón, la Liga Mexicana soltó a su segundo galardonado de 2026, Julián Ornelas, jardinero de los Diablos Rojos, como defensivo del año.

Tras complacer los deseos de Benjamín Gil, quien reconoció que se le cocían las habas por dirigir a los Diablos Rojos, la directiva de los Charros de Jalisco busca reemplazo de quien los dirigió durante tres veranos a partir de 2024 (130-147) y cuyo mayor logro fue el campeonato de la Zona Norte que los llevó a la serie final en la que cayeron 4-0 ante el nuevo club del tijuanense

EN seguidillas.- Tirso Ornelas fue registrado ayer por los Charros para el primer juego de la serie frente a Águilas de Mexicali en casa. El jardinero regresa por su tercera temporada con los tapatíos luego de un largo verano inopinadamente en la sucursal AA de los Padres de San Diego, Misioneros de San Antonio (.253, 17, 54). En 2025-2026 bateó .236 sin jonrones y 7 empujadas en 21 juegos con los bicampeones ... A una semana del inicio de hostilidades, la Liga Mexicana del Pacífico no ha podido poner en orden su portal en lo referente a los rosters de los equipos, imperdonable a estas alturas de la vida y de la inteligencia artificial.