El bigleaguer Jared Serna se unirá a los Charros; mapa de los inmortales

Los Charros de Jalisco jugarán hoy en Hermosillo con una novedad, el joven bigleaguer Jared Serna, quien hará el traslado de una hora y fracción de su natal Guaymas al estadio Fernando Valenzuela, para ponerse a las órdenes del piloto Benjamín Gil.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Charros de Jalisco jugarán hoy en Hermosillo con una novedad, el joven bigleaguer Jared Serna, quien hará el traslado de una hora y fracción de su natal Guaymas al estadio Fernando Valenzuela, para ponerse a las órdenes del piloto Benjamín Gil.

Es probable que el utility de los Marlins de Miami no esté listo todavía, tomando en cuenta que lleva más de un mes sin jugar, pero desde ya cayó como anillo al dedo a los bicampeones que tienen en el taller de reparaciones a los importados que juegan en el cuadro, Michael Wielansky y Conner Hollins.

Serna, quien en su debut en la gran carpa se fue de 28-6, incluido 3 dobles, con 4 impulsadas y 3 anotadas en 17 juegos, bateó .318 con 5 vuelacercas y 24 producidas con los Charros en la pasada edición.

LA entronización de los ex bigleaguers, Erubiel Durazo y Miguel Ojeda, anoche en Monterrey, afianzó a Sonora en el primer lugar con 39 inmortales en el Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano.

Veracruz (34) y Sinaloa (29), que ahora no metieron a ninguno, son las entidades dos y tres, respectivamente, en el recuento en el que otro de los elegidos en 2026, Rodrigo López, puso en el “mapa” al Estado de México con su primer miembro.

Por su parte, el ex lanzador Pablo Ortega se convirtió en el quinto tamaulipeco, su ex colega Ricardo Solís en el tercer chiapaneco, y Mike Paul en el estadounidense 18 y, curiosamente, primero de raza blanca, en tanto el cronista de radio y televisión, José Segarra, en el 13 nacido en la Ciudad de México.

En total, en el recinto que hace tres lustros y por iniciativa del entonces gobernador Mario López Valdez, cambió su sede a Culiacán, en donde se supone se encuentran abandonados los accesorios originales y que datan de 1973 y hasta 2013, hay 201 inmortales mexicanos, 19 norteamericanos, 16 cubanos y un puertorriqueño.

EL dominicano Albert Pujols tendrá que seguir esperando para una oportunidad de dirigir en Grandes Ligas. En 2026 no se le hizo con los Ángeles de Anaheim con todo y que esa organización aún le está pagando el remanente de un contrato millonario.

Y ahora fueron los Astros de Houston los que “batearon” al futuro Salón de la Fama de Cooperstown, nombrando al ex receptor Brad Ausmus como su nuevo mánager para 2027, en sustitución de Joe Spada.

Ausmus, quien presume en su hoja de servicios una experiencia en el timón de los Tigres de Detroit (314-332), será entonces la cabeza en el staff técnico de los Astros que sufrió una fuerte sacudida que alcanzó al coach de tercera base, el mexicalense Antonio PérezChica que ocupó esa plaza con ellos en 2025 y 2026 y en Grandes Ligas desde 2017 con los Diamondbacks de Arizona.

¡TIRSO, Tirso, déjalo, es tu hermano! La mamá de los Ornelas de los Charros, viendo desde las tribunas cómo el menor de la dinastía arrojaba un cubetazo de agua a Julián, mientras lo declaraban el más valioso en una victoria sobre los Mayos de Navojoa.

Otra: Los Algodoneros de Guasave no dispondrán en las series de esta semana de los servicios del jardinero Drew Avans, quien activó la cláusula contractual que le permitió viajar a Estados Unidos para estar presente en el nacimiento de una niña.

Una más: Los Charros tienen en el “día a día” al shortstop Mateo Gil (.270. 2, 10) a causa de un tirón en el muslo izquierdo que sufrió en el primer juego de la serie contra los Mayos.

UN día como hoy en 1990 - El lanzador de los Atléticos de Oakland, Bob Welch, es nombrado ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 1990. Sus 27 victorias representaron la mayor cantidad en las Grandes Ligas desde las logradas por Steve Carlton en 1972.

En 2001 - El lanzador Randy Johnson, quien registró una marca de 21-6, una efectividad de 2.49 y 372 ponches, gana su cuarto premio Cy Young —el tercero consecutivo como miembro de los Diamondbacks de Arizona—.

Anteriormente, Johnson también obtuvo este galardón en 1995 con Seattle, y se convirtió en el segundo en ganar tres premios Cy Young de forma consecutiva, uniéndose a Greg Maddux que consiguió cuatro seguidos entre 1992 y 1995.