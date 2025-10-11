CIUDAD DE MÉXICO:- Desde que se empezó a especular sobre la mudanza de los Mayos de Navojoa a Tucson, Arizona, después de la exitosa Serie del Caribe en Mexicali, un sonriente Víctor Cuerva se sacaba la “selfie” con sus colegas de la Liga Mexicana del Pacífico.

Pero no soltaba prenda, dejando a la imaginación, el mensaje. Ya fuese la permanencia de la tribu en casa o un traslado a Estados Unidos, lo que finalmente se anunció en la junta de presidentes del mes de mayo.

Todo parecía ir sobre ruedas con la pretemporada en marcha sin sobresaltos. Hasta que tronó el cohete por un asunto tan predecible como el migratorio, conocido que en esos enjuagues los americanos no tienen palabra de honor.

Menudo problema se ha venido encima no solo a Cuevas y su buen humor, sino también a la LMP y su nuevo titular, Salvador Escobar Cornejo, que ya se frotaban las manos ante la posibilidad de cotizar en dólares.

El problema se resolverá, de eso ni duda cabe, pero nadie sabe cuándo. Los “primos del norte” pelean con todos y por todo, pero tratándose de negocios, le salen al paso a los contratiempos.

La LMP lleva 14 años presentando juegos de preparación y haciendo campamentos en Arizona. Recién terminó el torneo que desde 2011 se celebra, precisamente, en Tucson, y este fin de semana se encuentran en Salt Lake City, Utah, los Charros de Jalisco y los Venados de Mazatlán.

En vía de mientras, Escobar y los más experimentados de los directivos encontraron una expedita solución: el Tucson será un itinerante local en las plazas de los equipos que iba a recibir, comenzando el próximo miércoles 16 en Hermosillo.

UN día como hoy, en 1975 - Abajo 2-1 en el noveno inning, los Rojos de Cincinnati se recuperan para vencer a los Medias Rojas de Boston, 3x2, y empatar la Serie Mundial a un triunfo por bando, en Fenway Park.

En 2000 - Los Mets de Nueva York derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-5, para tomar una ventaja de dos juegos a cero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Jay Payton impulsó la carrera de la victoria y Mike Piazza conectó un jonrón para los Mets.

Estas son las mañanitas para Sid Fernández (62), Luis Polonia (62), Derrick White (56) y José Valentín (56).

-“El futbol tiene 14 variantes; el béisbol, millones”.- Pedro “Mago” Septién.

EN seguidillas.- El cátcher Alejandro Kirk y el cerrador Andrés Muñoz serán los primeros nacidos en México que se enfrenten en una serie de campeonato, desde Julio Urías (Dodgers) y Joakim Soria (Milwaukee) en 2018... Urías y Soria fueron relevistas en esa serie que ganaron los Dodgers, 4-2, compilando 1-0 y 2.70 en 4 juegos el sinaloense y 0-0 y 18.00 el coahuilense, también en cuatro apariciones... Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle garantizan que habrá por lo menos un mexicano en la Serie Mundial. Eso no ocurría desde 2022 con el mazatleco José Urquidy en el bullpen de los Astros de Houston, contra los Filis de Filadelfia... Sin más experiencia que su exitoso debut en 2024-2025 en la Liga Dominicana y en la Serie del Caribe en Mexicali, Albert Pujols es favorito para convertirse en manager de los Ángeles de Anaheim para 2026.