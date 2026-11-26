Los Jaguares de Nayarit reportaron una sensible baja en su elenco nacional, el relevista convertido en cerrador Gerardo Salas (1-1, 8, 2.12), quien decidió parar tras firmar contrato de ligas menores con los Padres de San Diego.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Jaguares de Nayarit reportaron una sensible baja en su elenco nacional, el relevista convertido en cerrador Gerardo Salas (1-1, 8, 2.12), quien decidió parar tras firmar contrato de ligas menores con los Padres de San Diego.

La historia de siempre con otro que ha decidido poner todos los huevos en una sola canasta, tras siete años de picar piedra en las fincas clase novato y A tradicional y avanzada de los Cardenales de San Luis.

Ojalá y el nativo de Monterrey, de 23 abriles, tenga mejor suerte en esa organización que varios de sus paisanos que no duraron mucho en las filas de los Padres, algunos sin alcanzar a debutar en Grandes Ligas.

Por San Diego pasaron Luis Urías, Gerardo Reyes y Andrés Muñoz, citando a tres que lograron establecerse lejos de California y ahí continúan en las sucursales Tirso Ornelas y el pítcher Manuel Castro.

Los Padres también firmaron al cátcher sonorense, Nelson Quiroz, que actualmente juega con los Mayos de Navojoa (.263, 1, 7) y que hasta el pasado verano se fogueó en las filiales de los Dodgers de Los Ángeles (.289, 8, 92), desde clase Rookie a AA.

Quiroz tiene 24 años y es hijo del ex lanzador Aarón Quiroz de los ochenta y noventa en el beisbol nacional. Desde los 17 cumplidos se encontraba en la órbita de los Dodgers, sobreviviendo al feroz recorte de 2020 debido a la pandemia.

Tuvo un estreno fugaz con los Mayos justamente en el otoño en que se jugó a puerta cerrada, pues solo consumió tres turnos, pero en el actual recorrido el piloto Miguel Tejada le ha dado acción en 18 juegos.

LA Liga Mexicana publicó su rol de juegos 2027, nuevamente de 93 fechas, para la edición 102, que despegará el 15 de abril y culminará el 6 de agosto, en un ajetreo que contempla un mes y fracción de playoffs y serie final.

El telón se vendría bajando la noche del 15 de septiembre o después si hay suspensiones por lluvia, en caso de que la post serie por la corona se defina en el séptimo desafío.

El presidente del circuito, Horacio de la Vega presentó una propuesta con algunos cambios de formato que implicaba un incremento de juegos (110), como en los viejos tiempos y más invitados a la postemporada.

Pero los dueños de los equipos descartaron por ahora un aumento en los costos de operación que meten en problemas aún a los ricos de la película, desechando, por ejemplo, más series norte contra sur.

OBSERVACIONES- Los Tomateros de Culiacán también reportaron una baja luego del cierre de la primera mitad de la campaña. Se fue el relevista y prospecto de los Yanquis de Nueva York, Tony Rossi (0-0, 1, 2.70), requerido por un compromiso inaplazable en su país, aparte de seguir al pie de la letra las instrucciones de su organización. Va a contraer matrimonio.

El puertorriqueño José Molina será el sustituto de Benjamín Gil en el timón de los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana para 2027, anunciaron ayer los directivos que buscan afianzar la franquicia en su cuarta etapa en la liga veraniega. Molina, un ex receptor ligamayorista al igual que su hermano Yadier que trabajará en Yucatán, ya dirigió en la LMB a los Algodoneros de Unión Laguna y Saraperos de Saltillo, con resultados discretos.

UN día como hoy en 1988- Los Venados de Mazatlán vencieron 4-2 a los Cañeros de Los Mochis en 21 innings y 7 horas y 14 minutos que resulta el de mayor duración en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.

En 1996 - Menos de tres semanas después de que los propietarios de las Grandes Ligas votaran 18-12 en contra de la ratificación del nuevo convenio colectivo del béisbol, estos volvieron a votar y, en esta ocasión, lo aprobaron por 26 votos a favor frente a 4 en contra.

Este acuerdo histórico introduce, por primera vez, enfrentamientos entre equipos de distintas ligas durante la temporada regular, además de establecer un sistema de reparto de ingresos entre los propietarios y un impuesto sobre las nóminas de los jugadores