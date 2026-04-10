El cronómetro a la LMP; aztecas brillan en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- En septiembre 2026 iniciarán la remodelación del estadio Panamericano de los Charros de Jalisco. Pero el club seguirá jugando en el municipio conurbado de Zapopan en sus dos modalidades, Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico. La idea es trabajar por secciones en un proyecto de dos o más años, informó su director general, Luis Alberto González.

Empezarán con el cambio de pasto que seguirá siendo sintético y las obras continuarán en pleno desarrollo de la LMP, mientras los Charros se emplean a fondo por el tricampeonato que en tiempos modernos solamente han logrado los Yaquis de Ciudad Obregón.

La Liga Arco tuvo ayer en Guadalajara su seminario de gerentes deportivos, quienes, entre otras cosas, aprobaron el debatido “cronómetro” y la obligación de los pítchers de relevo de enfrentar al menos tres bateadores.

En la siguiente reunión, en poco más de una semana, en el mismo lugar pero con los dueños de las pelotas en la tertulia, se supone que pondrán fin al misterio de Tucson Baseball Team, alias Mayos de Navojoa. En el sur de Sonora hay alboroto por el supuesto y expedito retorno de la tribu.

ES temprano todavía, pero dos lanzadores mexicanos que están en gran plan en sucursales AAA podrían ayudar a mediano plaza a contrarrestar la crisis del pitcheo azteca en Grandes Ligas en los albores de la edición 2026.

Por un lado, el desempeño de Gerardo Carrillo no tiene desperdicio con los Aces de Reno, filial de los Diamondbacks de Arizona: 2-0, 1 rescate, 2.25 en carreras limpias admitidas, 13 chocolates y 3 bases por bolas en 4 apariciones, sobre 8 innings, todas como relevista.

Y por otro, el abridor Alan Rangel marca la pauta en la rotación de la finca de los Filis de Filadelfia, compilando 2-0, un microscópico ERA de 1.08, 13 ponchados y 6 boletos en 3 inicios, sobre 16 episodios y dos tercios.

Carrillo lleva casi 9 años buscando hacer méritos en las menores y a los 27 estaría viendo pasar sus últimos trenes. Rangel, de 28 abriles, debutó en el Big Show en 2025 y no obstante sus buenos oficios (0-0, 2.45) en cinco apariciones, los Filis le han regateado una nueva oportunidad en el máximo nivel.

OBSERVACIONES: Después de su lucidora presentación el pasado martes contra los Rays en Tampa Bay, en la que no admitió carreras en cinco innings y dos tercios, los Cachorros de Chicago contemplan a Javier Assad (1-0, 0.00) para el primer juego de la serie en Filadelfia, el próximo lunes.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, ha propuesto un plan de inversión de 1,900 millones de dólares para un nuevo estadio para los Reales, en el centro de la ciudad . Los Reales han jugado en su actual parque, el Kaufman, desde 1973. El mismo que por años maravillaba a chicos y grandes con una cascada con agua incluida, en el fondo del jardín central.

UN día como hoy, en 1966 - Emmett Ashford se convirtió en el primer umpire negro en la historia de las Grandes Ligas. Ashford, quien había comenzado su carrera profesional 15 años antes en las ligas menores, debutó el Día Inaugural en el Estadio RFK en Washington, D.C., en la victoria de Cleveland por 5-2 contra los Senadores.

En 2001 - Greg Maddux, de los Bravos de Atlanta, estuvo casi impecable durante siete innings, combinándose con un par de relevistas para lanzar un juego de un solo hit en una victoria de 2-0 sobre los Mets de Nueva York.

Los Mets terminaron con solo un corredor en contra de Maddux, Mike Remlinger y John Rocker, cuando Todd Zeile conectó un sencillo que pasó a unos 30 centímetros del guante del segunda base Quilvio Veras con un out en la segunda entrada.

Mañanitas para Isidro Monge (75), Jason Varitek (54), Mark Texeira (46) y Nacho Álvarez Jr. (23).

-“La ceguera nos separa de las cosas que nos rodean, pero la sordera nos separa de las personas”.- Hellen Keller.

EN seguidillas.- En Boston hay desconcierto por el lento despegue del jardinero Jarren Durán (.182, 0, 4), situación que ha obligado al piloto Alex Cora a dejarlo en ocasiones en la banca... En 2025, Durán promedió .256, pero con 16 jonrones, 13 triples, 42 dobles y 84 impulsadas... Jared Serna ha batallado para batear en AAA, según cifras de .250, una impulsada y 5 robos. Por eso no juega a diario en la sucursal de los Marlins de Miami, Jacksonville... El también prospecto, Ramón Mendoza, promediaba lo mismo en la filial de los Cardenales de San Luis, Memphis, pero con un cuadrangular y cuatro producidas.