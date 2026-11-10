El Guante de Oro de Grandes Ligas, Ramón Urías, reportó a los Cañeros

CIUDAD DE MÉXICO.- El tercera base Guante de Oro en Grandes Ligas, Ramón Urías, empezó a ponerse en forma en el estadio Chevron de Los Mochis, mientras los Cañeros se encuentran en Mazatlán buscando salir de una mala racha. Estaría en condiciones para tomar sus primeros turnos oficiales en la serie del próximo fin de semana en casa contra los Mayos de Navojoa.

El sonorense necesita acción después de un año de lesiones que limitaron su participación con los Cardenales de San Luis, apenas a 43 juegos y por su condición de agente libre a los 32 años. En la Liga Mexicana del Pacífico no juega desde el ciclo 2019-2020, meses antes de debutar en la gran carpa con los Orioles de Baltimore.

Se sabe que la directiva de los verdes pretende en vísperas de un paro patronal en las Mayores las incorporaciones de los lanzadores relevistas Manuel Rodríguez (Tampa Bay) y Daniel Duarte (Mets). Ambos recuperados de las lesiones que los sacaron de circulación en buena parte del recorrido 2026.

ÁGUILAS de Mexicali puso anoche frente a los Tomateros de Culiacán al serpentino del rumbo Valente Bellozo, quien rindió un verano muy movido. Un rato en el Big Show con los Rockies de Colorado (0-1, 7.59) y un largo trecho en la sucursal AAA, Isotopos de Albuquerque (3-11, 8.34).

Se supone que Bellozo era la última de las piezas nacionales que esperaban para declararse listos, salvo que puedan traer al cátcher ligamayorista Brandon Valenzuela para que juegue la primera base.

A propósito de ausentes, en Hermosillo contemplan para diciembre a los bigleaguers Isaac Paredes y Alan Rangel y al jugador de cuadro Milán Tolentino, para el inicio de la segunda mitad del calendario, a fines de noviembre.

El hijo del ex ligamayorista capitalino, José Tolentino, estuvo en las reservas de los Guardianes de Cleveland durante la postemporada, después levantar en AAA su segunda cosecha consecutiva de 20 jonrones y 20 bases robadas.

Milán Tolentino nació en Estados Unidos, en Mesón Viejo, California, pero en la LMP cuenta como mexicano por ser hijo de un ex bigleaguer nacional, en un caso similar al de los Gil de los Charros de Jalisco, Benjamín y Mateo.

TRAS compilar 1-8 y 4.67 en carreras limpias en sus primeras tres campañas en la LMP con los Sultanes de Monterrey, Gerardo Salas es la revelación como taponero de los Jaguares de Nayarit, de acuerdo a cifras de 1-1, 5 rescates, efectividad de 1.54, 9 chocolates y 2 bases por bolas en 11 entradas y dos tercios.

Es nativo de la capital de Nuevo León, tiene 23 años y desde 2021 se foguea en las sucursales de los Cardenales de San Luis. En 2026, Salas registró 5-2, un salvado y era de 5.17 con los Jefes de Peoría en clase A fuerte.

Fue el defenestrado manager Luis Carlos Rivera quien decidió entregarle la estafeta de cerrador, debido a la ausencia del panameño Sandrac Franco (3-0, 8, 1.40), quien resultó un tiro en 2025-2026, y el regiomontano ha respondido haciendo acopio de lo que le han enseñado los instructores de los “Pájaros Rojos”.

UN día como hoy en 1981 - El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, es el primer novato en la historia en ganar el premio Cy Young, superando al icónico Tom Seaver, de los Rojos de Cincinnati, por un margen de 70 a 67 en la votación de la Liga Nacional.

Valenzuela, quien también ganó la distinción a Novato del Año, fue el primero en esa tesitura desde Herb Score en 1955 en liderar su liga en ponches, con 180.

En 1986- Mike Scott, de los Astros de Houston, supera a Fernando Valenzuela en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional, al obtener 15 votos para el primer lugar frente a los nueve del mexicano.

Mañanitas para Pete Coachman (65), Noé Muñoz (59), Rey Ordoñez (55) y Esteban Haro (41).

Hoy cumpliría años Jesús Sommers (77), número uno en hits conectados en la historia de la Liga Mexicana (3,004), que falleció el 21 de febrero de 2026 en Culiacán.

-“En un mundo lleno de sabelotodos, ¡opta por aprenderlo todo”.- Sanjo Jendayi.

EN seguidillas.- Los Tomateros respaldaron la continuidad de Lorenzo Bundy en el timón, pero le cambiaron al coach de bateo, el panameño José Macías, y lo reemplazaron con el de casa Jorge “Chato” Vázquez... El debutante de los Charros, Patrick Murphy, compila 2-0 y 0.82 en carreras limpias en gira y 0-2 y 12.00 en el estadio Panamericano. Despegó muy bien tirando en Tepic y Mazatlán, pero en Zapopan le cayeron a palos los Cañeros y los Algodoneros de Guasave... En ausencia de Juan Carlos Gamboa, el prospecto de los Mets de Nueva York, Kevin Villavicencio (.318, 0, 14), no ha desentonado en el campocorto de los Yaquis de Ciudad Obregón. Como tampoco el utility Víctor Márquez (.300, 0, 9), quien aparte de aportar a la ofensiva, no ha cometido errores en nueve juegos en la segunda base, en cinco alrededor de la tercera almohada y en seis en el shorstop... Los Jaguares de Nayarit recurrieron a la fórmula LMB para reforzar su ofensiva: Seth Beer, primera base de breve trayectoria en Grandes Ligas que en 2026 se estrenó en la LMB con los Olmecas de Tabasco (.306, 15, 64).