El guiño de la LMP a los bigleaguers; firma de Tomateros abrió por Boston

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diamondbacks de Arizona designaron Pítcher del Año en AAA a Gerardo Carrillo (7-3, 7, 3.99), el jalisciense que debutaron en 2026 en Grandes Ligas (3-1, 4.15), pero que ya no llamaron al equipo grande que llegó al último fin de semana de la campaña con posibilidades de avanzar como “wild card”.

Carrillo es el segundo mexicano con un reconocimiento en AAA en 2026. El otro, Joey Meneses, tampoco cerró el ciclo en las Mayores tras consumir algunos turnos con los Atléticos que juegan en Sacramento.

En un vistazo a un pasado cercano sobre estas distinciones, encontramos que dos mexicanos más premiados en las menores no les sirvió para un ascenso definitivo: el utility de los Rojos de Cincinnati, Alejo López en 2021 y el serpentinero Humberto Castellanos en 2024 por los Diamondbacks.

Por cierto, terminó la actividad para Meneses en la sucursal Aviadores de Las Vegas que perdió la serie final de la Liga de la Costa del Pacífico ante su similar de los Dodgers de Los Ángeles, los Cometas de Oklahoma City, en tres desafíos. El “culichi” bateó .400 con un bambinazo, 3 producidas y 4 anotadas.

Otro azteca en esos avatares, Ramón Mendoza (.200, 0, 1) y los Cardenales de Memphis sucumbieron también en tres juegos frente a las Alas Rojas de Rochester (Washington), en la Liga Internacional.

LOS nombres de Isaac Paredes, Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Brandon Valenzuela, José Urquidy, Luis Gastélum, Javier Assad, Daniel Duarte, Manuel Rodríguez, Alejandro Osuna, Gerardo Carrillo, Jared Serna, Joey Meneses, Valente Bellozo, Alan Rangel y César Salazar, vigentes en Grandes Ligas en 2026, aparecen en los rosters de pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

La mala noticia para los detractores del circuito invernal, que los hay en el centro, noreste, sur y sureste del país es que todos, excepto Alejandro Kirk, ya han jugado en la LMP y algunos lo harán el venidero ciclo, reportando para la segunda mitad del calendario.

Por ejemplo, en Hermosillo esperan contar con el jonronero Paredes, quien se declaró en rebeldía desde que nombraron manager al venezolano José Moreno, aparentemente, en un gesto solidario con Juan Castro.

En 2025-2026 actuaron en la LMP, Paredes, Salazar y Rangel con los Naranjeros; Osuna y Serna con los Charros, aportando para la conquista del banderín que significó el bicampeonato; asimismo, Meneses (Tomateros), Duarte (Los Mochis), Bellozo (Mexicali) y Urquidy (Mazatlán).

OBSERVACIONES: Los Rays de Tampa Bay incluyeron ayer en su roster al yucateco Manuel Rodríguez que en poco más de un mes salió dos veces de la lista de inhabilitados. La primera el 23 de agosto después de una inactividad de más de un año (codo) y recientemente el 4 de septiembre (espalda) tras cuatro apariciones en las que no registró decisión con 3.86 en carreras limpias, en cuatro innings y dos tercios en que ponchó a ocho.

El ex bigleaguer Esteban Quiroz reportó a los entrenamientos de Águilas de Mexicali, su sexto equipo en la LMP. En 2925-2026 registró .239, 3 cuadrangulares y 27 impulsadas en 65 juegos para los Algodoneros de Guasave. El sonorense que juega todas las posiciones, excepto la receptoría y en la lomita, viene de un verano de .313, 11 jonrones y 62 fletados a la goma en 86 encuentros con los Bravos de León.

UN día como hoy en 1981 – En el Astrodome, el lanzador de los Astros Nolan Ryan tiró su quinto juego sin hit ni carrera, cifra récord en la historia de Grandes Ligas, al imponerse los Astros de Houston a los Dodgers de Los Ángeles, 5x0.

Ryan compartía el récord de cuatro jornadas de este tipo con la leyenda de los Dodgers Sandy Koufax, pero no había logrado ninguno desde el 1 de junio de 1975. A sus 34 años, Ryan poncha a 11 bateadores y retira a los últimos 19 de forma consecutiva, reduciendo a 1.74 su efectividad (ERA), la mejor de la liga.

Mañanitas para Dave Duncan (81), Dave Martínez (62), Miguel Aguilar (35) y Dante Bichette Jr. (34).

El 25 de septiembre de 2023 falleció Brooks Robinson (86), quien ganó 18 guantes de oro como tercera base y dos anillos de Serie Mundial con su único equipo en 23 temporadas, los Orioles de Baltimore. Fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 1983.

-“Un día sin reír es un día perdido”.- Charles Chaplin.

ENTRE suspensivos.- En el día del bullpen, la flamante contratación de los Tomateros de Culiacán, Alec Gamboa, abrió el viernes por los Medias Rojas ante los Cachorros de Chicago y no tuvo decisión (2 Ip, 4h, 3c, 1k), en un triunfo 4-3 de Boston... En su punto más bajo en tres veranos en la Liga de Taiwán, Marcelo Martínez (5-6, 2.78) fue enviado a las menores por los Dragones de Wei Chuan. En 2024 (13-3, 2.04) y 2025 (13-8, 2.51) el zurdo tamaulipeco resultó un tiro para los Rakuten Monkeys... Lejos del “glamour” de la competencia que anda por la Unión Americana y en La Paz, BCS, para los Charros de Jalisco será una pretemporada austera la previa a un posible tricampeonato. Sólo programaron 9 juegos de exhibición, se les cayeron los dos contra los venezolanos Cardenales de Lara en Estados Unidos y hoy estarán en Moroleón, Guanajuato, donde enfrentarán a un equipo del rumbo.