El jonrón 40 de Alonso completó remontada de Orioles contra Azulejos

BALTIMORE._ Los Orioles podrían no clasificar a la postemporada, pero Pete Alonso está haciendo todo lo que está a su alcance para mantener a su equipo con vida en la última semana de la campaña regular.

Alonso pegó sus cuadrangulares 39 y 40 de la temporada la noche del lunes para guiar a Baltimore a una victoria por 4-3 sobre los Azulejos en el primer compromiso de la serie en el Camden Yards. El segundo bambinazo de la jornada para el cañonero de 31 años fue un tablazo de dos rayas con dos outs en el cierre del octavo episodio que les dio la ventaja.

Los Orioles (76-81), a quienes les quedan cinco juegos por disputar en la temporada regular, se encuentran a 4.5 juegos de los Medias Blancas (80-76) por el tercer Comodín de la Liga Americana, aunque también están por debajo de los Astros (77-79) y Azulejos (77-80).

Requeriría una racha improbable para que los Orioles entren a los playoffs. Pero no le diga eso a Alonso.

El “Oso Polar” continúa cargando a Baltimore, que se recuperó de una desventaja de 3-0 en la primera entrada para conseguir el triunfo. El primer vuelacercas de la jornada para Alonso fue un batazo solitario hacia la banda contraria en la terraza del bosque derecho en el cierre del primer capítulo.

Un cuadrangular solitario de Gunnar Henderson en el sexto inning redujo la ventaja de Toronto a 3-2.

Con un corredor en la primera base y dos outs en el cierre del octavo episodio, los Azulejos acudieron al diestro Tyler Rogers para enfrentar a Alonso. Luego de que Alonso llevara la cuenta 1-1, le cayó a un sinker que se quedó en el medio del plato y lo mandó a una distancia proyectada por Statcast de 400 pies por encima de la barda del jardín izquierdo.

Alonso se convirtió en el noveno bateador en la historia de los Orioles (desde 1954) en conectar 40 o más jonrones en una temporada.

Al remolcar otras tres carreras, Alonso aumentó su total a 108 impulsadas para encabezar la Liga Americana. Ningún otro jugador en el Joven Circuito lleva más de 99.