Más allá de su búsqueda por alcanzar las 300 victorias, no queda mucho por lograr para el muy probablemente futuro miembro del Salón de la Fama, Justin Verlander. Sin embargo, tiene otro objetivo en mente al iniciar su vigésima temporada en las Grandes Ligas con los Gigantes, equipo que oficializó un contrato de un año y 15 millones de dólares con el tres veces ganador del premio Cy Young el pasado sábado.

“Creo que, personalmente, (se trata de) demostrar que aún me queda”, dijo Verlander durante una videollamada de presentación por Zoom el lunes. “He logrado suficiente en mi carrera. No estaría de regreso si no pensara que puedo ser bueno”.

Verlander cumplirá 42 años el próximo mes y viene de registrar una efectividad de 5.48, el peor de su carrera, en 17 aperturas con los Astros. No obstante, está a sólo dos temporadas de haber ganado su tercer premio Cy Young y cree que ha aprendido de las lesiones de hombro y cuello que lo afectaron en 2024.

Por primera vez en su carrera, Verlander continuó lanzando durante toda la temporada baja, con la esperanza de evitar más contratiempos con su hombro en el futuro. Dijo que ya ha alcanzado las 92 millas por hora y siente que está “millas por delante de donde estaba el año pasado en esta época”.

“Creo que puedes notar que la pasión aún está ahí. El fuego sigue ardiendo”, comentó Verlander. “Estoy viendo los problemas de este año pasado como una oportunidad para dirigirme por el camino que quiero para terminar mi carrera y jugar hasta los 45 años o más. No es tan diferente con respecto al 2014 y 2015. En ese entonces tuve problemas en el torso y una cirugía. Y lo que aprendí en ese proceso realmente me permitió lanzar como lo hice hasta el año pasado”.

Verlander probablemente ocupará un lugar detrás de Logan Webb y Robbie Ray en la rotación de los Gigantes y expresó su entusiasmo por mentorizar a jóvenes lanzadores como Jordan Hicks, Kyle Harrison, Hayden Birdsong y Landen Roupp esta primavera.