TAMPA._ Lo que Jonathan Aranda ha hecho para comenzar la temporada es impresionante.

El inicialista mexicano de los Rays terminó la paliza del lunes a los Medias Rojas con una línea ofensiva de .395/.460/.698, lo que le deba un OPS de 1.158 que ocupaba el segundo lugar entre todos los bateadores calificados al terminar la jornada. ¿El único bateador por delante de él? El reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge. Los siete dobles de Aranda lideran al Joven Circuito y sus nueve extrabases lo ponen de tercero detrás de Judge y Spencer Torkelson.

Pero lo que Aranda ha hecho para comenzar la temporada no es sorprendente.

“Es lo que estabas esperando”, dijo el segunda base Brandon Lowe. “Siento que todos vieron lo que estaba haciendo en Triple-A, todos vieron lo que estaba haciendo en el Entrenamiento de Primavera y todo esto. Y piensas, ‘Está bien, hombre. Va a suceder. Va a encontrar la fórmula’”.

De hecho, esto es lo que los Rays esperaban de Aranda, y lo que el jugador de 26 años esperaba de sí mismo. El bateador zurdo ha bateado en todos los lugares en los que ha estado... excepto en las Mayores. En partes de las últimas tres temporadas, bateó solo .222/.309/.382 en 333 visitas al plato.

Su tiempo de juego con los Rays llegó en ráfagas, pero su producción nunca igualó los números de videojuego que acumuló en Triple-A: una línea ofensiva de .316/.413/.546 con 50 jonrones, 50 dobles y 185 carreras impulsadas en 231 juegos desde 2022 a 2024. Ahora, está viendo acción de forma regular (al menos contra lanzadores derechos) como el primera base de los Rays, y está aprovechándolo al máximo.

“Han sido más las oportunidades que me han dado”, aseguró Aranda. “He estado trabajando durante los últimos años, y ahora, solo tener la oportunidad, es algo genial. Y se está notando”.

La explosión ofensiva de Aranda podría haber llegado el año pasado, de no ser por una fractura en un dedo que lo colocó en la lista de lesionados y una lesión en un oblicuo que retrasó aún más su progreso. Pero mostró algo prometedor en septiembre, cuando bateó .253/.329/.507 con cinco cuadrangulares y 10 carreras impulsadas en 24 juegos, y el mánager Kevin Cash se sintió particularmente alentado por el enfoque más agresivo que mostró.

Con el deseo de abordar lo que reconoció que probablemente era su debilidad, Aranda pasó todo el invierno trabajando en su defensiva mientras jugaba para los Yaquis de Obregón en su natal México. Pero dijo que lo que está haciendo en el plato comenzó el pasado septiembre, ya que ha mantenido su concentración y mentalidad de ataque en el plato hasta este año.

“Es un muy buen bateador, y lo ha sido”, resumió Cash. “Creo que tener confianza ha permitido que su talento salga a relucir un poco más”.

Aranda tuvo uno de sus mejores juegos con el uniforme de los Rays el sábado, bateando de 3-3 con un bambinazo de 379 pies, tres rayitas remolcadas y dos bases por bolas, y siguió con un sencillo clave para traer una carrera como bateador emergente el domingo. Tanto el jonrón del sábado (108.7 mph) como el hit del domingo (111.4 mph) fueron bateados con fuerza, en línea con lo que ha hecho a lo largo de sus primeros 13 desafíos.

La página de Baseball Savant de Aranda brilla en rojo, lo que representa a un bateador que comenzó la semana en el percentil 94 o mejor en velocidad de salida promedio, tasa de macetazos, tasa de batazos duros y varias métricas “esperadas” (xwOBA, promedio esperado, slugging esperado) que indican que lo que está haciendo es real.

“También lo vimos todo en Triple-A. Tan pronto como se siente cómodo y consigue sus turnos al bate, se mete en una racha, y es algo increíble de ver”, comentó el abridor Taj Bradley recientemente. “Cuando ve suficientes lanzamientos, es como que no puedes pasarlo, no puedes poncharlo, así que es mejor que lo dejes batear la bola y con suerte se haga out él mismo”.

Eso no ha sucedido mucho últimamente. Esto es lo que Aranda ha hecho, siempre hace y espera seguir haciendo. Él hombre batea.

“Ha resultado ser exactamente quien pensábamos que iba a ser, ¿verdad? Y es genial”, mencionó el abridor Drew Rasmussen recientemente. “Es una gran persona, ante todo, pero además de eso, es un talento fuera de serie. Así que ver lo que ha hecho aquí en este arranque es bastante genial”.