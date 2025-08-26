CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diablos Rojos no pierden en playoffs desde la caída en el tercer encuentro de la final del sur en Oaxaca, en 2024. La serie se puso 3-0 y ya se festinaba el fracaso de los colorados y del mánager Lorenzo Bundy.

Pero después ganaron los dos restantes en el Eduardo Vasconcelos, en donde los Guerreros tienen poco apoyo y el sexto y el séptimo en el Alfredo Harp Helú, lleno hasta las lámparas.

Y de ahí pa’l real, diría el ranchero: 4-0 a los Sultanes de Monterrey en la serie por la corona, alias “serie del rey” y en la travesía de 2025, 4-0 a los Leones de Yucatán y 4-0 a los Pericos de Puebla.

Los Diablos Rojos son admirados y envidiados al extremo de considerarlos fuera de liga, gracias a la “chequera” de los Harp Helú. Pero esa es una leyenda urbana, como muchas otras en el deporte y en la vida misma.

En realidad, los únicos legionarios caros de 2024 a la fecha son el dominicano Robinson Canó, quien sigue en filas tan campante a los 42 años y el americano Trevor Bauer, ahora penando en el beisbol japonés.

Los demás importados, mayoritariamente venezolanos y dominicanos, son elementos de breve paso, algunos, por MLB, que están al alcance de todos los bolsillos del circuito. Bundy les ha sacado lo mejor de sí.

En estos tiempos basta con que alguien escriba o diga en las redes sociales que fulano o zutano es un “bombazo” para que se corra la voz, sin que nadie se ocupe en echar un vistazo a su hoja de servicios.

Démosle entonces mérito a Bundy que ha sabido amalgamar a los extranjeros con los mexicanos que, ciertamente, son de lo mejor del establecimiento: Julián Ornelas, Juan Carlos Gamboa, Carlos Sepúlveda, Moisés Gutiérrez, Japhet Amador, etc.

UN día como hoy, en 1975 - Craig Kusick, de los Mellizos de Minnesota, igualó el récord de las Grandes Ligas al ser golpeado tres veces por lanzamientos en un juego, en una victoria de 1-0 en 11 innings sobre los Cerveceros de Milwaukee. Bert Blyleven se llevó la victoria.

En 1981.- En un juego de 14 innings disputado en tres días debido a las lluvias, los Diablos Rojos vencieron a los Piratas de Campeche, 6-3, en los playoffs de la Liga Mexicana. Los capitalinos dominan la serie 3-2.

Estas son las mañanitas para Buddy Bell (74), Jim Thome (55), Jason Atondo (30) y Víctor Castañeda (27).

-“El tiempo es lo más valioso que un hombre puede gastar”.- Teo Frasto.

ENTRE suspensivos.- Marcelo Martínez (10-5, 2.21), quien lleva tres triunfos consecutivos, está programado para abrir hoy miércoles por Rakuten Monkeys ante Brothers CTBC, en la Liga de Taiwán... También por aquellas latitudes, el lanzador México americano, Manuel Barreda, se unirá a Wei Chan Dragons para la recta final del rol regular... El nativo de Sahuarita, Arizona, compiló 8-3 y 3.01 en la LMP con los Tomateros de Culiacán y 7-4 y 6.22 en la LMB como abridor de los Saraperos de Saltillo... Martínez, Humberto Castellanos (9-5, 2.72) y Barreda echan montón en la CPBL, pero a finales del siglo pasado hubo más. En 1999, el mismo equipo de Wei Chuan llevó a los pítchers Ángel Moreno, Roberto Ramírez, Javier Cruz, Saúl Valenzuela, Francisco Gámez y Óscar Rivera (+) y al carabinero Carlos Sievers. No todos jugaron simultáneamente, pero hasta allá se fueron en procesión detrás de la chuleta.