MIAMI._ Jorge Soler pensaba que estaría fuera durante todo el primer partido de la serie entre los Marlins y los Gigantes el lunes por la tarde.

El cañonero cubano tenía de 10-0 con siete ponches en su carrera ante Logan Webb, y el manager Skip Schumacher dijo antes del partido que su falta de éxito ante el monticular era la razón principal por la que estaba fuera de la alineación.

Sin embargo, con el juego por una carrera en la séptima entrada y un hombre en base, el cubano salió como bateador emergente y conectó un jonronazo por el jardín central para el eventual triunfo por 4-3 de los Marlins en el loanDepot park.

“Obviamente, fue un batazo grande”, expresó Schumacher. “Le dije que estuviera disponible para salir como emergente y que estuviera listo. No creí que sería ante Webb, para ser honesto contigo”.

El cañonazo de Soler fue el segundo de su carrera como emergente y primero desde el 21 de septiembre del 2015 ante los Cerveceros, cuando aún estaba con los Cachorros. Los Marlins mejoraron su récord a 4-0 en el año cuando Soler da jonrón, en parte gracias a que cuatro de sus cinco cañonazos han sido para igualar el marcador o para poner a Miami arriba.

“Fue muy emocionante, porque tuve la oportunidad de poner al equipo en ventaja”, mencionó Soler. “El coach de bateo me dijo hoy que me moviera un poquito hacia adelante y me pegara más al plato. Eso fue clave”.

Once de los 12 primeros hits de la temporada de Soler han sido extrabases (seis dobles y cinco cuadrangulares). Entre los ligamayoristas con al menos 10 hits y 40 pelotas bateadas, Soler tiene el mayor porcentaje de extrabases (91.7).

“Todo empezó en el receso de temporada”, señaló Schumacher. “[Soler] venía todos los días, entrenando con todo el cuerpo técnico e intentando hacer las cosas bien. Mucho crédito a nuestros entrenadores por haber estado aquí para él a diario. Soler llegaba no sólo a hacer su trabajo, sino a intentar mejorar. Sabe lo que significa para este equipo”.

“Cuando está bien, es tan potente como cualquiera en el medio de nuestra alineación. Lo necesitamos. Cuando la bota, ganamos. Nos ha ganado un par de juegos ya. Es el tipo de jugador que se puede cargar a un equipo durante un mes. Crédito a él por su ética de trabajo, que continúa teniendo durante la campaña”.