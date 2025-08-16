$!El primer robo de Kirk desata la locura... y la ‘amenaza’ a Rickey Henderson

TORONTO._ El mexicano Alejandro Kirk hizo lo inimaginable. No, no el jonrón hacia la banda contraria para darle a los Azulejos de Toronto la sacudida de vida que necesitaban desesperadamente en la séptima entrada. No, no el oportuno sencillo con las bases llenas para completar la remontada en la octava y darle a los Azulejos una victoria 6-5 sobre los Rangers la noche del viernes en el Rogers Centre. Ya hemos visto estas cosas de Kirk antes. Fue lo que sucedió a continuación lo que provocó la ovación más fuerte de la noche, quizás de la temporada. Kirk prendió las turbinas.

En un lanzamiento en cuenta de 0-2 a Myles Straw, Kirk arrancó hacia la segunda base, corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron y se deslizó sin que hubiera tiro. Hubo una pausa, casi un momento de confusión, antes de que la multitud a casa llena estallara. “Primera base robada de su carrera” apareció en la pantalla gigante sobre el jardín central. “Esto debería quedar en la historia de las Grandes Ligas”, comentó el mánager John Schneider, riendo en el podio después de la victoria. Mientras los Azulejos celebraban la victoria, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se salió de la línea de saludos con una idea. Corrió de vuelta al cuadro y arrancó la segunda base del suelo, luego corrió hacia Kirk y se la entregó. Kirk la cargó como un trofeo, todavía rodeado por sus compañeros, todavía recibiendo una ovación de pie de los aficionados detrás del dugout de los Azulejos. “Creo que está alcanzando a Rickey [Henderson] lentamente”, bromeó Chris Bassitt. “Tendrá que jugar un poco más. Por muy loco que parezca, siempre he pensado... esto no es una falta de respeto al dominicano Albert Pujols, pero él me robó una base a los 40 años. Es sólo un veterano aprovechándose de mí en esa situación, así que eso me abrió los ojos a nunca bajar la guardia, sin importar quién esté en base. Honestamente, creo que Kirky podría robarse fácilmente cinco, seis, siete bases al año. Los lanzadores ni siquiera le prestan atención cuando está en base”.