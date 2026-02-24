El principal prospecto de MLB maravilla sacando dos pelotas del parque

FORT MYERS, Florida._ El swing fue fluido y certero. La curva se quedó en el medio de la zona. Y al igual que incontables otras pelotas que Konnor Griffin ha visto esta primavera, ésta aterrizó bastante lejos del plato.

Sin embargo, hubo una diferencia principal entre el martes y todos los días anteriores.

Este jonrón sí contó.

Al igual que muchas otras cosas que el prospecto Nro. 1 del beisbol ha hecho hasta ahora en su corta carrera profesional, el primer bambinazo de Griffin en la Liga de la Toronja esta temporada fue memorable. Recorrió 374 pies, pero la velocidad de salida de 104.8 millas por hora y el ángulo de despegue de 28 grados se combinaron para hacer girar las cabezas de todos en la cima de la réplica del Monstruo Verde mientras la bola volaba sobre ellos y salía del parque.

El cuadrangular, que llegó ante un pitcheo en cuenta de 2-1 del zurdo venezolano de los Medias Rojas, Ranger Suárez, puso a los Piratas arriba 2-0 en la segunda entrada.

Pero Griffin no se detuvo ahí. En su siguiente turno al bate, en el cuarto inning contra el derecho Seth Martínez, Griffin detonó un batazo frente a un sweeper en cuenta de 0-2 -- también sobre el Monstruo -- para su segundo estacazo del juego.