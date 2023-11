KANSAS CITY._ Los Reales agregaron una pieza importante al bullpen el viernes al adquirir al diestro Nick Anderson de los Bravos a cambio de dinero en efectivo, anunció el equipo.

Anderson, de 33 años, tuvo efectividad de 3.06 en 35.1 innings por Atlanta en el 2023, temporada en la que ponchó a 36 bateadores y otorgó apenas nueve boletos, aunque no lanzó en la segunda mitad de la temporada con un tirón en el hombro. El serpentinero comenzó una asignación de rehabilitación a finales de la temporada, pero no se reincorporó a la novena de Atlanta y no fue incluido en el roster del club para la postemporada.

En un movimiento correspondiente, los Reales designaron para asignación al zurdo Austin Cox. La temporada de novato de Cox fue interrumpida cuando sufrió un desgarre en la rodilla en septiembre y perderá una buena parte del 2024.

Anderson es eligible para el arbitraje salarial por segunda vez este invierno y Cot’s Contracts proyecta que devengará 1.75 millones de dólares. El lanzador perdió toda la temporada del 2022 por una lesión en el codo e hizo apenas seis aperturas en el 2021 con Tampa Bay debido a otra dolencia.

Los Reales buscan reforzar el bullpen este invierno como sea. Anderson no es el pítcher dominante que fue por los Marlins y Rays del 2019 al 2020, cuando tuvo efectividad de 2.77 en 81.1 innings con 136 ponches y 21 boletos, pero podría ayudar a un equipo joven de Kansas City que está en busca de brazos fiables para las entradas finales.