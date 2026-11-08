El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano tendrá su fiesta anual

CIUDAD DE MÉXICO.- El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano de ubicación conocida en Monterrey, Nuevo León prepara la ceremonia de entronización de la clase 2026, elegida por los periodistas especializados.

La cita es el próximo jueves 12, el día estelar para los ex bigleaguers que brillaron en nuestra pelota: los bateadores sonorenses Erubiel Durazo y Miguel Ojeda y los pítchers , el mexiquense Rodrigo López y el americano Mike Paul.

Asimismo, el momento supremo de dos “caballones” de la lomita que cumplieron en épicas jornadas en las dos ligas grandes de México, el tamaulipeco Pablo Ortega y el chiapaneco Ricardo Solis. El cronista de radio y televisión, José Segarra, completará la pasarela de inmortales.

EL recientemente desaparecido trágicamente Enrique Quiñones (1969-2026) fue un esforzado competidor en el montículo durante 31 temporadas, 14 en la Liga Mexicana del Pacífico (24-19, 4, 3.46) y 17 en la Liga Mexicana (79-109, 4.82).

Su consagración la vivió la noche del 21 de noviembre de 2000 en el antiguo estadio General Ángel Flores de Culiacán, lanzando el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros contra Águilas de Mexicali. Hasta ahora único de manera individual para un pítcher guinda.

Con los Tomateros trabajó 12 temporadas y fracción de otra y una y media con los Cañeros de Los Mochis, mientras que en el verano lo hizo para los Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa y Tuneros de San Luis Potosí.

POR una u otra causa el bigleaguer que hoy es agente libre, Luis Urías, no es constante cuando juega pelota en la Liga Mexicana del Pacífico, como este ciclo con los Yaquis de Ciudad Obregón de toda su carrera.

El de Magdalena de Kino reportó temprano, dispuesto a llamar la atención de organización conocida de Grandes Ligas, pero después de 17 encuentros en los que bateó .286 con 2 jonrones y 7 impulsadas se esfumó abruptamente debido a una lesión no especificada.

No jugaba desde el 3 de noviembre contra los Mayos de Navojoa en el estadio de los Yaquis. Abandonó después de tomar dos turnos, aunque su nombre continúa en el roster activo a disposición del colombiano José Mosquera.

EN el Teodoro Mariscal de Mazatlán, en una doble cartelera el pasado sábado en la que dividieron honores con los “visitantes” Venados, los Mayos reportaron su mejor asistencia de la actual temporada (6,722).

La tribu igualmente ha sido local un par de series, además de los dos juegos inaugurales, en Ciudad Obregón, con recaudaciones de 3 mil y fracción, y una en Guasave a puerta cerrada. La siguiente serie en “casa” de los Mayos, tras un viaje a Jalisco, será el venidero fin de semana frente a los Yaquis en el parque de estos.

UN día como hoy en 1976 – Los Atléticos de Oakland conceden la baja incondicional a Billy Williams, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, poniendo fin a sus 18 años de carrera en las Grandes Ligas.

Williams, quien pasó todas sus temporadas —salvo dos— con los Cachorros de Chicago, se retiró con 426 jonrones, 1.475 carreras impulsadas, 2.711 imparables y un promedio de bateo de .290.

En 1979- El coreano Wong Kuk Lee recorrió la ruta completa y un jonrón de Jim Hicks dio a Águilas de Mexicali una victoria por 1-0 en 10 episodios.

Mañanitas para Jim Riggleman (74), Teodoro Higuera (69), Adam Dunn (47) y Joel Zumaya (42).

Un 9 de noviembre fallecieron Guillermo Luna (1930-2021), Bob Gibson (1935-2021) y Russ Nixon (1935-2016).

-“No encuentres la falta, encuentra el remedio”.- Henry Ford.

LOS Charros de Jalisco tenían en el día a día al jardinero Tirso Ornelas, quien recibió un bolazo en una mano en el primer juego de la serie del pasado fin de semana ante los Yaquis.

Otra: Joey Meneses y José Heberto Félix redondearon su cosecha de imparables de por vida en la LMP Banamex, 600 y 400, respectivamente. El primera base y designado en toda su trayectoria con los Tomateros de Culiacán y el actual receptor de los Jaguares de Nayarit rindiendo igualmente con Guasave, Jalisco, Mazatlán, Ciudad Obregón, Monterrey y Mexicali.

Una más: El pitcher zurdo que juega en Japón, Alexander Armenta, reportó a los Cañeros de Los Mochis para su eventual debut en la LMP, luego de que en 2026 tiró en las menores de la NPB (0-0, 0.61) y en el equipo grande de los campeones Halcones de Softbank (0-2), en donde coincidió con Roberto Osuna.

Y, los Cañeros también esperan al mayor de los Urías, el tercera base Ramón, para su reaparición en el circuito en su condición de agente libre, tras un 2026 complicado a causa de las averías físicas con los Cardenales de San Luis.

EN seguidillas.- El zurdo Édgar Torres (0-0, 4.82) lució en su primera apertura de la campaña con los Yaquis (5 e, 3h, 1c, 0bb, 3k) y ante los Charros, pero se fue sin decisión, después de seis apariciones como relevista con los Tomateros (0-0, 831)... En la misma frecuencia, el cátcher colombiano Jorge Alfaro (.235, 1, 8) empieza a levantar sus números, mientras algunos aficionados de Ciudad Obregón lo consideran un “bulto”. Ignoran que es un legionario de 9 campañas en Grandes Ligas, en al menos cuatro como titular.