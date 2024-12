“Yo no era como los demás niños en las ligas infantiles que juegan todas las posiciones, no bateaba, pero siempre tuve buen brazo y jugué outfield, cuando llegó el momento me enfoqué en la lanzar”.

El niño proveniente de la colonia Flores Magón soñó con estar en el diamante, no solo jugando, sino brillando. Esa imagen de verse en la televisión, de escuchar a la gente corear su nombre y de tener a su familia entre el público, lo motivó desde sus primeros pasos en el beisbol infantil. Sin embargo, no todo fue sencillo.

“¿Qué siento?, creo que el nerviosismo es mayor cuando calientas, que te mande a llamar el mánager pues es la responsabilidad, la mente te consume en el bullpen, en ocasiones sales con un plan y se olvida, arriba de la loma solo te concentras en el cátcher y el bateador”, compartió.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Como cualquier ser humano, ha enfrentado momentos de duda, pero su filosofía de vida lo ha mantenido firme.

“Muchas veces no confiamos en nosotros mismos. Me ha pasado, me cuestiono, pero siempre recuerdo las palabras de quienes me han apoyado: confía en lo que tienes y trabaja en base a eso”.