$!Elkin Alcalá regresa a Venados de Mazatlán

Mazatlán no olvida a sus ídolos, y esta campaña uno de los brazos más dominantes de los últimos años está de regreso. Elkin Alcalá, el cerrador que convirtió la novena entrada en territorio prohibido para los rivales, volverá a vestir la franela de los Venados.
Desde su llegada en la temporada 2022-2023, Alcalá impuso su ley en el circuito, rompiendo la marca de más juegos salvados en rol regular con 20 rescates. En el invierno siguiente, repitió la hazaña y consolidó su lugar como uno de los relevistas más letales de la Liga Mexicana del Pacífico.
Una lesión lo alejó del montículo y lo obligó a una pausa, pero nunca apagó su esencia. Hoy, tras cerrar pláticas con el gerente deportivo Jesús Valdez, el colombiano está listo para escribir un nuevo capítulo en Mazatlán.
“Vuelve el hombre de los últimos tres outs. Vuelve el brazo que convirtió la presión en espectáculo”, celebró la directiva.
SU MARCA
- 20 salvamentos en temporada regular
- Dos campañas consecutivas con récord de rescates
- Referente en la novena entrada para Venados
Con su regreso, los Venados recuperan a su rey de la novena entrada, y la afición mazatleca vuelve a tener dueño en los momentos de máxima presión.