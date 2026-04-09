$!Elkin Alcalá regresa a Venados de Mazatlán

Mazatlán no olvida a sus ídolos, y esta campaña uno de los brazos más dominantes de los últimos años está de regreso. Elkin Alcalá, el cerrador que convirtió la novena entrada en territorio prohibido para los rivales, volverá a vestir la franela de los Venados.

Desde su llegada en la temporada 2022-2023, Alcalá impuso su ley en el circuito, rompiendo la marca de más juegos salvados en rol regular con 20 rescates. En el invierno siguiente, repitió la hazaña y consolidó su lugar como uno de los relevistas más letales de la Liga Mexicana del Pacífico.