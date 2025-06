El quisqueyano, de 23 años, lleva una línea ofensiva de .333/.416/.747 (de 99-33) con 10 cuadrangulares y 29 anotadas en sus últimos 27 partidos. Desde el 24 de mayo, su slugging de .747 es el segundo mejor en las Mayores por debajo de solamente Cal Raleigh (.762) entre los jugadores que califican.

“Incluso cuando no está encendido, puede impactar el juego en un parpadeo”, agregó Lux. “Es uno de los que tiene más talento en todo el béisbol. Ya no está por debajo de nadie. Está negociando boletos. Los lanzadores prefieren no lanzarle. Todos subrayan su nombre cuando se enfrentan a los Rojos porque no quieren que te castigue”.

Iniciando el cierre del octavo capítulo y bateando como zurdo, De la Cruz puso el partido fuera de alcance contra el relevista zurdo Tim Hill, sacudiendo un bambinazo -- su décimo octavo de la campaña -- con la cuenta 1-2 hacia la banda contraria.

La escuadra de Cincinnati ha ganado 11 de sus últimos 16 encuentros y ahora lleva foja de 41-38 durante un duro trecho en el calendario enfrentándose principalmente a equipos con mejores marcas -- incluyendo a unos Yanquis con foja de 45-33.