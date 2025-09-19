Elly y Steer se vuelan la cerca para impulsar a los Rojos en la lucha por el Comodín

CINCINNATI._ Si Spencer Steer y Elly De La Cruz quieren competir entre ellos por el liderato de jonrones del equipo, a los Rojos les encantaría ver ese duelo en lo que resta de la temporada. Hay muchas probabilidades de que eso los impulse rumbo a la postemporada.

El segundo jonrón de Steer en el juego del viernes ante los Cachorros, en el sexto inning, le dio la ventaja a Cincinnati y le permitió superar momentáneamente a De La Cruz con su bambinazo número 20 del año. Pero De La Cruz puso fin de inmediato a una larga sequía jonronera con su vuelacercas número 20, y los Rojos vencieron 7-4 a Chicago en el Great American Ball Park.

Fue la tercera victoria consecutiva para los Rojos (78-76) y la cuarta en sus últimos cinco encuentros.

Por supuesto, la única tabla de posiciones que realmente importa para Cincinnati en este momento es la de la lucha por el Comodín de la Liga Nacional. Iniciaron la noche a dos juegos de los Mets por el último cupo, empatados con los Diamondbacks.

En total, los Rojos conectaron cinco jonrones, su mayor cantidad en un juego esta temporada. Con dos outs en el primer inning ante Shota Imanaga, Miguel Andújar abrió la cuenta con un batazo por las gradas del jardín izquierdo. En el tercer episodio, Matt McLain la sacó por el central-izquierdo.

El abridor de los Rojos, Nick Lodolo, batalló durante 4.2 innings, permitiendo dos cuadrangulares entre sus cuatro carreras limpias y nueve hits. Dansby Swanson le conectó un jonrón al jardín central en el segundo capítulo, y Matt Shaw pegó uno de dos anotaciones por el izquierdo en el cuarto que puso a los Cachorros arriba 4-2.

El jonrón número 19 de Steer llegó con dos outs en el cuarto inning ante Imanaga, un batazo al jardín central-izquierdo. En el quinto, Cincinnati empató el encuentro con un sencillo de TJ Friedl al izquierdo con dos outs que remolcó a Ke’Bryan Hayes.

Luego, en el sexto inning, Steer puso en ventaja a los Rojos ante el relevista Porter Hodge, y De La Cruz lo siguió con un jonrón en el siguiente lanzamiento para ampliar la ventaja a tres carreras.

De La Cruz había atravesado una sequía de 43 juegos sin jonrones desde el 1 de agosto, bateando apenas para .205 con un OPS de .545 en ese lapso. Fue apenas su segundo cuadrangular en los últimos 75 partidos, desde el 24 de junio.