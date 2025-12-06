CIUDAD DE MÉXICO.- “Su impacto en el beisbol fue claramente muy significativo, muy diferente al de todos los que han jugado beisbol. Y sus estadísticas, lo que hizo no solo en 1981, sino en el curso de toda su carrera; el impacto que tuvo en el campo, el que tuvo fuera del campo...”.

Lo dijo nada más y nada menos que Josh Rawitch, presidente del Salón de la Fama de Cooperstown, sobre Fernando Valenzuela, cuya suerte y la de siete competidores se conocerá hoy, en el desenlace del proceso avalado por el Comité de la era Contemporánea de Beisbol.

Rawitch habló con conocimiento de causa porque trabajó en la oficina de los Dodgers cuando Valenzuela habitaba el palco de las transmisiones por radio, junto a Jaime Jarrín y José Yñiguez, nativo de El Roble, Sinaloa.

En la que podría ser su última batalla después de muerto, el nombre del sonorense estará en boca de muchos, mientras se dan los resultados, a partir de las 18 horas, tiempo del centro de México.

Los cuestionados Barry Bonds y Roger Clemens, el ex bateador puertorriqueño Carlos Delgado, Don Mattingly, Jeff Kent, Gary Shefield y Dale Murphy son los otros aspirantes.

APENAS 2 mil 836 aficionados en un viernes por la noche fueron a ver al ligamayorista, José Urquidy (3-1, 1.09), la otra noche en el estadio Teodoro Mariscal contra los Algodoneros de Guasave.

La mayoría que se quedó en casa, probablemente a celebrar que México tendrá puros flanes en la primera ronda del mundial de futbol 2026, se perdieron la mejor exhibición de su paisano en su temporada de reaparición en la pelota invernal: 7 innings de blanqueo en 4 hits, 7 chocolates y una base por bolas.

Urquidy, quien tuvo su actuación más extensa después de tres al hilo de seis, no estará disponible para la serie ante Águilas en Mexicali que inicia el próximo martes, pero si para abrir el día de las Lupitas que será viernes en casa, frente Tucson Baseball Team.

UN día como hoy, en 1985- Ken Angulo lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 innings y los Naranjeros de Hermosillo derrotaron, 3x0, a los Ostioneros en el estadio Abelardo L Rodríguez de Guaymas.

Estas son las mañanitas para Johny Bench (78), Shane Mack (62), Tino Martínez 58), Yasiel Puig (35), Pete Alonso (31) y Jesús Fabela (31).

-“El odio es un veneno que uno toma esperando que se muera el otro”.—Shakespeare.

ENTRE suspensivos.- Los Algodoneros de Guasave sacaron del róster activo a Roberto Ramos (.149, 1, 3), quien iba de 26-2 sin producidas ni anotadas en 10 cotejos desde que regresó de la lista de lesionados... Benjamín Gil mantiene como cerrador de los Charros de Jalisco a Trevor Clifton (0-1, 9, 3.27) y utiliza como preparador al japonés Tomohiro Anraku (1-0, 7.36), quien fue el encargado de bajar la cortina el pasado verano en el bullpen de los bicampeones Diablos Rojos (1-2, 22,2,98). Anraku llegó a la LMP luego de fugaz paso por la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales (0-1, 22.50)... Los Naranjeros de Hermosillo entregarán hoy el “bobblehead” de dos de sus estrellas de antaño, Erubiel Durazo y Cornelio García, en el último choque de la serie ante los Charros.