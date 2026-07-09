Elogios de Mattingly para Alan Rangel; Manuel Rodríguez, casi listo

Los Filis de Filadelfia mantienen en Grandes Ligas a Alan Rangel (0-1, 4.50), tras dos apariciones luego de su ascenso el 22 de junio. Lució con cinco entradas de 5 hits y una carrera contra los Nacionales en Washington y perdió ante los Mets en Nueva York (4e, 4h, 4c,), ambas como relevista.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Filis de Filadelfia mantienen en Grandes Ligas a Alan Rangel (0-1, 4.50), tras dos apariciones luego de su ascenso el 22 de junio. Lució con cinco entradas de 5 hits y una carrera contra los Nacionales en Washington y perdió ante los Mets en Nueva York (4e, 4h, 4c,), ambas como relevista.

Esa derrota significó la primera decisión en la breve trayectoria en la gran carpa de Rangel, quien compilaba 3-4 y efectividad de 3.99 con la sucursal AAA, Lehigh Valley, cuando lo convocaron por segunda vez en 2026.

“Fue bueno verlo”, dijo el mánager de los Filis, Don Mattingly, sobre las actuaciones del nativo de Hermosillo. “Tuvo algunos problemas, pero pareció salir de ellos y no lo desconcentraron en absoluto. Siguió lanzando strikes, así que nos gustó“.

DENTRO de la actividad diurna del lunes en las Mayores: Alejandro Kirk (.212, 2, 7) bateó de 2-2, negoció dos bases por bolas y anotó dos, en la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Mets de Nueva York, 9x3.

La novena canadiense ganó 2-1, la serie interligas que es oxígeno puro a pesar de que siguen muy rezagados en la pelea por el pendón divisional (Este) y en la carrera por el “wild card”, alias comodín.

Luis Urías (.400, 1, 2) sólo tuvo labores defensivas en la segunda base del elenco, en tanto Alejandro Osuna (.247, 0, 14), de 4-0 y anotó por los Rangers de Texas que mordieron el polvo con los Guardianes de Cleveland, 9 a 4.

COMO estaba previsto, Manuel Rodríguez, quien se sometió a una operación en el codo el 8 de agosto de 2025, enfrentó a bateadores en una práctica por primera vez en su rehabilitación. Esperan su retorno para la segunda semana del mes en curso.

Otra: Sobreviviente a dos exclusiones del róster ligamayorista, incluidas asignaciones a las menores, el cátcher César Salazar (.222, 1, 8) aporta poco bateo y sólida defensiva, rindiendo en la sucursal AAA de los Astros de Houston, Sugar Land Space Cowboys. Su trabajo detrás del pentágono es lo que lo sostiene en la organización.

Una más: Los Medias Rojas de Boston descansaron el lunes al jardinero México-americano, Jarren Durán (.196, 12, 39), quien después de un repunte en mayo (.261, 9, 22) se desplomó nuevamente en junio (.144, 2, 6), aunque uno de sus batazos dejó en el campo a los Yanquis de Nueva York.

Y, los Saraperos de Saltillo reportaron una asistencia de 426 espectadores, la más baja en la historia de la franquicia que data de 1970, la tarde del martes en la que no le sacaron la vuelta al futbol, jugando contra los Tecolotes de los Dos Laredos.

SI bien es evidente que el ingeniero Enrique Mazón Rubio sigue siendo el hombre fuerte de los Naranjeros no obstante su anunciada “jubilación” hace dos años, reapareció públicamente para anunciar que se integró al comité organizador de la Serie del Caribe que en febrero de 2027 se efectuará en Hermosillo.

Mazón tiene la experiencia de tres clásicos caribeños en la capital sonorense, 1992, 1997 y 2013 y el pendiente de que sus Naranjeros sólo jugaron en casa el de hace 34 años, cuando quedaron en tercer lugar en la tabla liderada por los Indios de Mayagüez, de Puerto Rico.

Eso buscarán remediarlo en el ciclo 2026-2027 con el venezolano José Moreno en el timón y la intención de convencer a sus mexicanos que juegan en Grandes Ligas, aparte de Isaac Paredes que nunca falta a la cita, para que les echen la mano.

Sin embargo, la directiva entiende que algunos de ellos están realmente fuera de su radar, concretamente Alejandro Kirk que nunca ha jugado pelota invernal y Javier Assad, contumaz ausente desde 2021-2022.

UN día como hoy en 1976 - Los Astros de Houston superan a los Rojos de Cincinnati, 10-9, en 14 innings, apilando 25 hits. Por los Rojos, Pete Rose se fue de 5-5.