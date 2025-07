CLEVELAND._ El cerrador de los Guardianes de Cleveland, el dominicano Emmanuel Clase, ha sido puesto en licencia administrativa no disciplinaria hasta el 31 de agosto “mientras MLB continúa su investigación de apuestas deportivas”, dijo la liga en un comunicado el lunes.

El comunicado completo dice: “Según un acuerdo con la MLBPA, el lanzador de los Guardianes, Emmanuel Clase, ha sido puesto en licencia remunerada no disciplinaria hasta los juegos del 31 de agosto, mientras MLB continúa su investigación sobre apuestas deportivas. No haremos más comentarios hasta que la investigación haya sido completada”.

El abridor de los Guardianes, Luis Ortiz, fue puesto previamente en licencia remunerada no disciplinaria hasta la pausa del Juego de Estrellas el 3 de julio. El 18 de julio, su licencia fue extendida hasta el 31 de agosto.

Los Guardianes emitieron un comunicado tras el anuncio sobre Clase.

“Los Guardianes han sido notificados por MLB que, como parte de su investigación de apuestas deportivas, Emmanuel Clase ha sido puesto en licencia remunerada no disciplinaria según un acuerdo con la Asociación de Jugadores. Hemos sido informados de que no se espera que otros jugadores o personal del club se vean afectados. Los Guardianes no están autorizados a hacer más comentarios en este momento y respetarán el proceso de investigación confidencial de la liga mientras continuamos cooperando plenamente”.