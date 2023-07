CULIACÁN._ Después de portar el jersey guinda por nueve temporadas como pelotero, Jorge “El Chato” Vázquez regresa ahora para contribuir como coach asistente de bateo de Tomateros de Culiacán, ante lo cual no puede ocultar su alegría.

“Me emociona mucho que el equipo donde jugué la mayor parte del invierno me llame para ahora ser parte en la faceta de coach”, dijo Vázquez en entrevista.

En ese tiempo como pelotero, Vázquez fue parte de dos equipos campeones. Hoy le entusiasma saber que en su regreso, también habrá una serie de reencuentros.

“Fue una de las cosas que me hicieron aceptar. Me dijeron del grupo que iba a estar y vi que había muchos ex compañeros”, confesó.