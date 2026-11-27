CIUDAD DE MÉXICO.- En vísperas del paro patronal previsto para estallar el 1 de diciembre, uno de los escenarios para 2027 es que un tardío acuerdo y/o tregua reducirá el calendario de 2027 de Grandes Ligas, probablemente a unos 100 juegos.

“Estaremos disponibles cuando y donde sea para negociar con el fin de llegar a un acuerdo”, expresó el comisionado Rob Manfred, conforme a un despacho de Associated Press, emitido ayer.

Las partes planean reunirse por última vez previo al plazo fatal en Phoenix, Arizona, mañana y probablemente el lunes, en un esfuerzo por evitar otra parálisis del pasatiempo nacional en el vecino país del norte y sacar la vuelta a una disputa legal.

EN Mérida y alrededores, tras el destape de Yadier Molina para dirigir a los Leones de Yucatán, algunos aprontados en las redes están pidiendo que pongan a jugar al puertorriqueño, quien se retiró en 2022 y que tiene la misma edad que el veterano de los Diablos Rojos, el dominicano Robinson Canó (Diablos Rojos), 44 años.

Así andan las mentes de los aficionados del siglo 21, la mayoría incautos que creen todo los que les cuentan los genios de la mercadotecnia, suponiendo que bastará el nombre del ex cátcher de los Cardenales de San Luis para que los triunfos caigan del cielo.

Los yucatecos ya piensan en los Diablos Rojos como el rival a vencer en la Zona Sur y luego ir por el campeonato en poder de los Toros de Tijuana, pero para eso necesitarán algo más que una celebridad en el timón.

ENTRE los varios prospectos mexicanos en el beisbol de Estados Unidos que están teniendo actividad en la Liga Mexicana del Pacífico apunten a Alan Gaxiola, un veinteañero que pertenece a los Azulejos de Toronto. En 2026 lo asignaron a su finca clase A, Dunedin, luego de tres veranos en Rockie.

Viene de pegar 18 jonrones y remolcar 74 carreras y en su estreno con los Mayos de Navojoa promedia .290 con un palo de vuelta entera, dos triples, cinco dobles y seis impulsadas en 23 juegos.

Gaxiola, quien es nativo de Navojoa y militante en las filas de la organización canadiense desde 2023, no estaría haciendo ruido al igual que José Ángel Ceceña (Jalisco), Alberto Barriga (Guasave), Marcos Vargas (Ciudad Obregón), etc., si la LMP hubiera seguido el ejemplo de la LMB entregando la plaza a la legión extranjera.

UN día como hoy en 1970- Steve Bailey, de Guasave, lanzó un juego sin hit ni carrera contra los Ostioneros, 3-0, superando a Francisco Maytorena, en Guaymas.

En 1978- Los Rojos de Cincinnati despidieron a su mánager de los últimos nueve años, Sparky Anderson, quien había llevado al equipo a conquistar cinco títulos de división, cuatro banderines de la Liga Nacional y dos Series Mundiales (en 1975 y 1976), con un promedio de 96 victorias por temporada.

Esta sorpresiva decisión se produce seis días después de que los Rojos regresaran de una gira por Japón, a pesar de que a Anderson le quedaba un año de contrato y no tenía idea de que sería despedido. El 12 de junio de 1979, pasará a dirigir a los Tigres de Detroit, en sustitución de Les Moss.

Mañanitas para Pat Murphy (68), Dave Righetti (68), Walt Weis (63), John Burkett (62), Matt Williams (61), Robb Nen (57), Jorge Guzmán (43) y José Treviño (34).

El 28 de noviembre de 2010 murió Cal Emery (73), uno de los héroes del primer título de los Cañeros de Los Mochis en 1968-1969.

-“Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea... Acaba sin saber incluso lo que quiere”.- Haruki Murakami.

LA moda en la actual campaña de la LMP-Banamex es botar a los coaches. El más reciente, el instructor de pitcheo Miguel Ángel López, por los Jaguares de Nayarit. Era de los colaboradores cercanos del defenestrado manager Luis Carlos Rivera.

Por su parte, los Tomateros de Culiacán despacharon hace unos días al panameño José Macías que trabajaba con los bateadores y al venezolano Gabriel Luckert que suplió a Martín Enriquez en el rol de coach de pitcheo.

Semanas atrás se supo de los ceses del consejero de los lanzadores de los Mayos de Navojoa, Héctor Velázquez, y de un jalón a tres colaboradores del piloto de los Algodoneros de Guasave, Óscar Robles.

Ellos fueron el muy acreditado entrenador de bateo, Darryl Brinkley; el de pítchers Carlos Chávez y el encargado de los receptores Rogelio del Campo. Chávez fue reemplazado por Velázquez, único entre los cortados que encontró reacomodo.

EN seguidillas.- El cubano ex bigleaguer, Yasiel Puig, padece un despegue lento en su presentación en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, según números de .192, un vuelacerca y seis empujadas en 14 juegos con los Senadores de San Juan... En Tepic, los Jaguares de Nayarit registraron el jueves la primera suspensión por lluvia de su corta historia, lo que dejó 1-1 el compromiso con los Naranjeros de Hermosillo. Ya son cinco los juegos cancelados del rol de 68, incluyendo el de Yaquis-Venados en Mazatlán y los tres de Algodoneros- Venados en Guasave por los sucesos de hace una semana... Ayer fue el turno de los Charros de Jalisco como anfitriones de los Venados, pero esperan reponerlo con un doble programa mañana domingo.