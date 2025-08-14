En Chicago preparan segunda salida de Assad

Después de su reaparición “fast track” del martes en Toronto, la siguiente apertura de Javier Assad (0-1, 9.00) sería el próximo domingo, poco después del mediodía, en el Wrigley Field de Chicago, contra los Piratas de Pittsburgh.

Los Cachorros sorprendieron, en una de esas hasta al propio lanzador, anunciando su salida de la lista de lesionados y primera actuación el mismo día, en Canadá, y en la que enfrentó a su paisano Alejandro Kirk, quien le hizo daño con un sencillo productor de una carrera en el primer inning.

Hubo un segundo turno en el que Assad lo dominó con un elevado al cuadro, pero Kirk domina los duelos directos entre los tijuanenses promediando .429 (7-3) con dos remolcadas.

LO que no pudo en dos años de gestiones el propietario de los Acereros de Monclova, Gerardo Benavides Pape, lo consiguió en menos de un mes en el timón Juan Castro: convencer al ex bigleaguer Luis González para que viniera a la Liga Mexicana.

Su presentación fue en un juego de playoff en el Parque La Junta de Nuevo Laredo, un caso inédito de la picaresca nacional, conocido que no es normal que un paisano con esa etiqueta se integre en postemporada

Para venir al circuito veraniego en su año del centenario, González abandonó a las Panteras de High Point de la Liga Independiente del Atlántico (.281, 15, 50), donde bateaba .281 con 15 palos de vuelta entera y 50 producidas.

González también se estrenó apenas el ciclo anterior en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo (.333, 3, 21), no por casualidad bajo el mando de Castro.

UN día como hoy, en 1964- Los Diablos Rojos se imponen en 10 innings a los Tigres,10-6, y obtienen su segundo campeonato en la Liga Mexicana, ante un lleno en el estadio del Seguro Social.

En 2002: Dos encuentros en la Liga Americana se disputaron a 14 innings: el cátcher mexicano Gerónimo Gil resolvió con un jonrón y dos outs una victoria de los Orioles de Baltimore, 6-5, sobre los Mellizos de Minnesota.

Mientras que los Yanquis de Nueva York se sobrepusieron a un robo de home de Mike Sweeney para vencer a los Reales de Kansas City, 3-2, gracias a un sencillo productor de Bernie Williams.

Estas son las mañanitas para Giovanny Gallegos (34), actualmente en la lista de lesionados por toda la temporada de la sucursal AAA de los Dodgers de Los Ángeles, Oklahoma City.

“Si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado”.- proverbio africano.

EN seguidillas.- La LMB aplicó al relevista cubano de los Algodoneros de Unión Laguna, Yohan López, una suspensión lo que falta de los playoffs y serie final y toda la campaña de 2026 por empujar al umpire Ulises Domínguez, la noche del martes en Torreón... Los Naranjeros anunciaron ayer a su primer refuerzo extranjero, Darrick Hall, de 30 años y que hace unos días fue dado de baja por los Indios de Indianápolis (.211, 4, 23), sucursal AAA de los Piratas de Pittsburgh... Hall jugó en Grandes Ligas con los Filis de Filadelfia (.226, 10, 19) en 2022 y 2023 y en la Liga Arco para los Cañeros de Los Mochis en 2020-2021 (.227, 4, 20).

