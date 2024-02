MIAMI._ Los Naranjeros de Hermosillo llegaron con mucho entusiasmo a Miami, aun frescos de su título número 17 en la Liga Mexicana del Pacífico. Sin embargo, esa ilusión de conquistar la primera Serie del Caribe para un conjunto mexicano desde 2016 – y la primera para el club en 10 años – terminó rápido.

El motivo de la eliminación de la tropa Juan Gabriel Castro se resume en un solo aspecto: Falta de bateo oportuno. Quizás la ausencia del grandeliga Isaac Paredes, quien fue descartado a última hora, terminó pesando demasiado para los Naranjeros.

Sin embargo, no deja de ser un caso curioso. México lució bien en ocasiones. No fue un equipo ampliamente dominado por sus rivales, como para llegar sin opciones al penúltimo día de la primera fase del evento. No es el mismo caso de Nicaragua, por ejemplo, que ha mostrado muy poco durante el evento.

Un par de innings puntuales pudieron haber marcado la diferencia para México. Una entrada de descontrol pudo haber propiciado un ataque de Curazao en su partido inaugural. Luego, una novena entrada para el olvido ante Panamá, en la que dejaron escapar el triunfo permitiendo tres carreras.

“Me siento orgulloso de mis muchachos, por la manera en la que salieron a jugar todos los días”, señaló el dirigente Castro. “No se cumplió (el objetivo), pero estuvimos muy cerca de obtener varias victorias, el beisbol es así”.

Pero, de nuevo, la falta de bateo oportuno sepultó las aspiraciones del club. Algo también llamativo, entendiendo que México contó con dos de los mejores productores del torneo. Aaron Altherr bateó dos jonrones e impulsó ocho carreras – líder de la Serie del Caribe hasta el momento de finalizado el partido de México el martes – mientras que Julián Ornelas remolcó cinco y también empalmó dos cuadrangulares. Pero a pesar de contar con esos dos cañoneros, los Naranjeros se despiden siendo el conjunto con más hombres dejados en base del torneo, con 49 – el club que más cerca está son los Federales con 38.

De cualquier manera, México parte de Miami con buenas sensaciones, sabiendo que, a pesar de quedarse con las ganas de avanzar de ronda, disputaron duelos muy cerrados.

“La pasamos muy bien porque fue una serie que, desde nuestro punto de vista, se organizó muy bien; fue como un mini Clásico Mundial”, indicó Manny Barreda, ganador del Premio Lanzador del Año en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Nos hubiera gustado tener un mejor papel, pero desafortunadamente no sucedió. Es un aprendizaje para todos”.

Ese sentimiento de satisfacción, por haber participado en una Serie del Caribe en un estadio de Grandes Ligas por primera vez en la historia del torneo, fue compartida por el hombre récord en México, Agustín Murillo, quien obtuvo este año su noveno anillo en el circuito mexicano, superando así a Héctor Espino – considerado por muchos como el mejor bateador en la historia del torneo azteca.

“La logística, la ciudad, el estadio... Instalaciones de primer mundo”, expresó. “Creo que esto va a ser un [antes y un después] para tomar en cuenta otras sedes alternas, donde haya tanta diversidad de gente latina, se me viene a la mente Los Ángeles, quizás. Sería algo muy padre. Salió a [relucir] el espíritu latino”.

Claro, esto no quita las ganas de México de volver a coronarse como monarca del Caribe, de allí que Castro haya señalado que se tendrán que analizar varios asuntos tras su llegada al país, para considerar qué aspectos mejorar de cara a la próxima decisión del evento, pautada para disputarse en suelo azteca, específicamente en Mexicali.

“Tuvimos algunas pláticas hoy con varios jugadores, sobre nuestra situación como México”, indicó. “Sabemos que podemos hacer mejor las cosas, en todos los aspectos, no nada más en béisbol, en todos los aspectos para que esto fluya un poquito más para nosotros como país”.