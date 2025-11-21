En Guasave repetirán fórmula con Óscar Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- La directiva de los Algodoneros no fue muy lejos en la búsqueda del reemplazo del defenestrado mánager José Moreno (10-21) y tampoco se inclinó por una novedad, recurriendo a alguien como Óscar Robles que, como decía aquél...“lo tuvieron, era suyo, y lo dejaron ir”.

En la campaña de 2024-2025 Robles abandonó Guasave para aceptar el reto de los Tomateros de Culiacán que pareció ganar después de que los guindas conquistaron la primera vuelta (25-10). Pero una mala racha lo fulminó en diciembre y eso trajo al timón a Roberto Vizcarra.

La figura de Robles se volvió familiar en casi cinco inviernos en el Francisco Carranza Limón, supliendo a Rigoberto Beltrán (6-12) en 2019-2020. Su performance, un impresionante 170-145, no fue valorado, porque faltó lo que es una obsesión por más de medio siglo, el campeonato.

Quedaron en la orilla en 2022-2023 cuando disputaron y perdieron la serie final frente a los Cañeros de Los Mochis y el estratega venezolano que hoy desechan.

TRAS un despegue espectacular que lo mantuvo en la cima del “top ten” durante tres semanas, el jardinero de los Charros de Jalisco, Bligh Madris (.299, 5, 29), se ha desplomado en noviembre, perdiendo más de 100 puntos en su average.

En sus pasados 12 juegos, el estadounidense sólo pegó 3 hits en 42 turnos, uno de ellos jonrón, con 4 remolcadas y dos anotadas, coincidiendo su caída con un mal momento de la tropa comandada por Benjamín Gil.

No obstante, Madris es sublíder en la liga en los renglones de cuadrangulares y empujadas que encabezan el Naranjero Willie Calhoun (6) y el Tomatero JP Martínez (6) y Harold Ramírez (31), de Hermosillo, respectivamente.

UN día como hoy, en 1970- Vicente Romo, de los Yaquis de Ciudad Obregón, lanzó su cuarta blanqueada consecutiva y apoyado por un jonrón de Francisco Estrada derrotó a los Mayos de Navojoa, 2x0. Perdió Ramón Arano.

En 1978- Los Yanquis de Nueva York firmaron al lanzador Tommy John, agente libre que regresa al equipo tras su paso por los Dodgers de Los Ángeles. John será una valiosa incorporación con una cosecha de 60 victorias en las próximas tres temporadas.

Hoy es el cumpleaños de Greg Luzinski (75) y Óscar Villarreal (44). El 22 de noviembre de 1950 nació el bigleaguer, Lyman Bostock, quien fue asesinado por un marido celoso, el 24 de septiembre de 1978 en Indiana, EU.

-“Piensa como un hombre de acción, actúa como un hombre de pensamiento”.- Henry Lou Berson.

ENTRE suspensivos.- Posterior a una convalecencia de año y medio por la cirugía “Tommy John”, el relevista ligamayorista y agente libre, Daniel Duarte, lleva ocho apariciones en puros ceros con los Cañeros, en siete innings y dos tercios en los que ha ponchado a seis... El sonorense no lanzaba desde el 3 de abril de 2024 con los Mellizos de Minnesota en Milwaukee, donde tiró dos innings para adjudicarse la victoria...Dos extranjeros que eran “institucionales” en la LMP se les ubica en Venezuela (Aragua) y República Dominicana (Licey), respectivamente: Nick Struck (2-0, 4.43) y Nico Telaeche (1-1, 2.92)... Los Venados bajarán el telón de la primera mitad, mañana en Mazatlán, con José Urquidy (1-1, 2.29) contra los Yaquis de Ciudad Obregón.