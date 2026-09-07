En Hermosillo no olvidan a Héctor Espino; martes de serie final en LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Coincidiendo con el inicio de su pretemporada, antes de empezar a sudar la camiseta, los Naranjeros de Hermosillo rindieron ayer un homenaje a Héctor Espino en el aniversario 29 de su fallecimiento.

Jugadores, coaches, directivos hicieron una guardia de honor en la estatua del ilustre chihuahuense en el llamado paseo de las leyendas, en la explanada del monumental estadio Fernando Valenzuela.

Espino murió mientras dormía en la madrugada del domingo 7 de septiembre de 1997 en su casa de Monterrey, Nuevo León, víctima de un fulminante paro cardiaco, a los 59 años, según fuentes oficiales.

Por cierto, el aniversario luctuoso una vez más pasó inadvertido en Monterrey. Espino fue ídolo de los seguidores de los Sultanes en los sesenta y principios de los setenta. Ahí se casó y formó una familia, pero sus mejores momentos los vivió en Hermosillo, capital sonorense.

DÍA de inicio de la serie final remotamente imaginada en la Liga Mexicana para el 2026, este martes en Tijuana entre los Olmecas de Tabasco y los anfitriones Toros que son favoritos para obtener el tercer campeonato de su aún corta historia en la pelota de verano.

En los nuevos tiempos del beisbol en la LMB invadida por extranjeros en su mayoría jubilados en Estados Unidos, chocarán el monarca del norte con un solo mexicano en el orden al bat y otro en la rotación de abridores, y el representante del sur que incluye en su formación del diario hasta cinco nacionales.

El segunda base Isaac Rodríguez y el lanzador David Reyes son la excepción que confirma la regla con los fronterizos en la cuarta serie final de su historia. El torpedero Jason Atondo, el camarero Carlos Arellano y los jardineros Luis González y Randy Romero son una “rareza” en el lineup de Los Olmecas en su segunda final.

Además de que no dispondrán de otro nativo del rumbo que se impuso a punta de batazos durante el rol regular y playoffs, Agustín Ruiz, a causa de una lesión en una rodilla que necesita de una cirugía.

En 22 series finales del nuevo siglo, los campeones del sur dominan 15-7 de un balance de 25 a partir de 2001 que incluye las de 2001, 2002 y 2003, en un formato que llevó a la última fase a los Diablos y Tigres capitalinos, sembrados en la zona centro-sur.

El México americano que encabezó el “top ten” con 7-1 y efectividad de 1.94, Daniel Martínez (3-0, 2.84), abrirá por los Toros que dirige Roberto Kelly, contra el señalado por Luis Carlos Rivera, Austin Warner (0-0, 2.14).

LOS Dodgers de Los Ángeles colocaron para asignación al jardinero Alek Thomas (.186, 3, 13), a quien firmaron después de su salida de los Diamondbacks de Arizona antes de la pausa del Juego de Estrellas.

Thomas bateó .211 con tres impulsadas en solamente siete encuentros con los Dodgers, después de rendir .294, 10 cuadrangulares y 44 empujadas en la sucursal de la Liga de la Costa del Pacífico AAA Oklahoma City.

El caso de Thomas se parece al de Alex Verdugo, quien con 29 años vino a menos y no pudo mantenerse ni con los Bravos de Atlanta ni con Padres de San Diego tras su salida de los Yanquis de Nueva York. Thomas sólo tiene 26 abriles.

UN día como hoy en 1980 – El comisionado Bowie Kuhn suspendió a Ferguson Jenkins tras la detención del lanzador por drogas el 25 de agosto. El 22 de septiembre, el árbitro Raymond Goetz anulará la suspensión, marcando la primera vez en la historia que la decisión de un comisionado es revocada por alguien externo a MLB.

Estas son las mañanitas para Ken Forsch (80), Nick Hundley (43), Gerrit Cole (36), Nick Williams (33) y Víctor Mesa (25).

El 8 de septiembre murió el ex pitcher dominicano de Grandes Ligas, Joaquín Andújar (63).

-“No esperes a que las condiciones sean perfectas, empieza donde estás”.- Robert Kiyosaki.

OBSERVACIONES: El peruano nacido en Lima y ascendencia venezolana, Jesús Luzardo (14-5, 2.87), lanzó ayer para los Filis de Filadelfia el juego de su vida en la temporada que apunta para ser la mejor de su trayectoria: 1-0 contra los líderes Bravos de Atlanta con pelota de 2 hits, 0 boletos y 12 ponchados.

En el país de los padres del sudamericano lo reclaman por unanimidad como paisano, contrario a lo que padecen, por ejemplo, Adrián González, Jorge Cantú, Jarren Durán y varios más en México entre los aficionados y gente de los medios de comunicación.

EN seguidillas.- Daniel Duarte (1-0, 2, 2.00) colgó el lunes una argolla en el triunfo de los Mets de Nueva York, 9-3, sobre los Marlins de Miami... En contraparte, Gerardo Carrillo (3-1, 4.15) sólo pudo sacar un out (2h, 4c, 3l, 1bb, 1k) en su intento por bajar la cortina en un desafío que ganaron los Diamondbacks de Arizona, 5 a 4, a los Reales de Kansas City....Jarren Durán ha trabajado prácticamente todo el año en los linderos de la “línea Mendoza” (.204), pero ayer llegó a 20 cuadrangulares y a 69 producidas con una cosecha de 4-2 con los Medias Rojas de Boston que superaron 5-2 a los Ángeles de Anaheim.