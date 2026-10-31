En Hermosillo preparan su séptima Serie del Caribe como anfitriones

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Naranjeros de Hermosillo inauguraron un Mural Conmemorativo sobre las seis Series del Caribe celebradas en la capital sonorense (1974, 1982, 1987, 1992, 1997 y 2013). Se exhiben fotografías de los protagonistas del clásico de febrero, cinco de los cuales se efectuaron en el estadio Héctor Espino.

El serpentinero ex bigleaguer Luis Alonso Mendoza, pieza clave en la conquista del título de 2013 de los Yaquis de Ciudad Obregón, en aquel juego de 18 entradas contra las Águilas Cibaeñas que decidió Douglas Clark con jonrón, abrió la cuenta regresiva para Hermosillo 2027 presentando la galería imperdible.

El veracruzano, que también triunfó en la pelota de Japón y que se casó y vive en Hermosillo, fue el más valioso exprimiendose el brazo de ese torneo con el cual se estrenó el inmueble en que se honra la memoria de Fernando Valenzuela.

LOS Charros de Jalisco esperan para la próxima semana al utility nativo de Guaymas Jared Serna que en 2026 se estrenó en Grandes Ligas con los Marlins de Miami, tras algunos años en las filiales de los Yanquis de Nueva York.

La adición de Serna vendrá de perlas al mánager Benjamin Gil, después de la lesión del segunda base, Michael Wielansky, quien estará fuera hasta diciembre, luego de un pelotazo que le provocó fracturas en el rostro.

A los bicampeones todavía les faltan el jardinero de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna, que en 2025-2026 estuvo con ellos en la recta final del rol regular, playoff y serie final y el también guardabosque Bligh Madris que en 2026 rindió en AAA de los Cardenales de San Luis y en Corea del Sur.

UN día como hoy en 2001-El primer juego de las Grandes Ligas disputado en el mes de noviembre resultó memorable: por segunda noche consecutiva, los Yanquis de Nueva York protagonizaron una remontada dramática en la parte baja de la novena entrada para empatar el marcador y terminar llevándose la victoria en entradas adicionales, durante el quinto juego de la Serie Mundial.

En un sorprendente caso en el que la historia se repite, el cerrador de los Diamondbacks de Arizona, Byung-Hyun Kim, volvió a ser el factor negativo, esta vez ante Scott Brosius, quien conectó un jonrón de dos carreras con dos outs que igualó el encuentro 2-2 en el noveno inning.

En la duodécima, Alfonso Soriano bateó un sencillo remolcador que permitió a Chuck Knoblauch anotar la carrera de la victoria, dándole a los Yankees un triunfo de 3-2 y una ventaja de 3-2 en la serie frente a Arizona.

Por parte de Arizona, que eventualmente ganaron la Serie Mundial con épica remontada en su parque, Steve Finley y Rod Barajas conectaron jonrones en el quinto inning para producir las carreras de su equipo.

Mañanitas para Miguel Diloné (72), Gary Redus (70), Carlos Rodríguez (59), Stephen Voght (42), Walter Ibarra (39) y Juan Pérez (35).

Hoy cumpliría años Fernando Valenzuela (66), quien falleció el 22 de octubre de 2024 en Los Ángeles.

El 1 de noviembre de 2012 el lanzador ex ligamayorista Pascual Pérez (55) fue asesinado por unos ladrones en su casa en Santo Domingo, República Dominicana. Pérez se encontraba solo y enfermo cuando fue sorprendido por los intrusos.

-“Deja de mirar al suelo si lo que quieres es tocar el cielo”.- Anónimo.

ÁGUILAS de Mexicali tienen en observación en el “día a día” a su ex cerrador Jake Sánchez, quien en su rol de preparador compila 2-0 y 1.06 en carreras limpias admitidas en seis apariciones, tendiendo la cama al nuevo taponero Jesús Cruz (0-0, 4, 1.42).

Una cortada en el dedo medio de la mano de tirar sacó de circulación al número uno en rescates en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, con 135, uno más que Isidro Márquez, quien duró muchos años en la cima.

Los fronterizos también reportan que el abridor Daniel Cruz padecía una fatiga en el brazo que le ha impedido trabajar en lo que va de la edición en curso, después de un extenuante verano con los Sultanes de Monterrey. Lo contemplan para debutar contra los Mayos de Navojoa en Ciudad Obregón.

ENTRE suspensivos.- El presidente de la LMP-Banamex, Salvador Escobar Cornejo, anda entregando los anillos del campeonato de la Serie del Caribe 2026 a quienes reforzaron a los Charros en el evento celebrado en Guadalajara y su zona conurbada. Los últimos que los recibieron fueron los Cañeros Luis Fernando Miranda y Eric Filia... Él cátcher de Mexicali, Chuckie Robinson, quien en 2026 consumió algunos turnos con los Dodgers de Los Ángeles, batea .410 (39-16), pero sólo con un extrabase—doble-- y una impulsada en 12 encuentros... Dos pitchers mexicanos se encuentran en la Liga Otoñal de Arizona en la que se enfrentan los novatos más sobresalientes de los 30 equipos del Big Show: Irving Cota (0-0, 3.27), asignado por los Mets de Nueva York a los Saguaros de Surprise, y Jesús Gámez (0-0, 6.75), de los Rangers de Texas, con Mesa Solar. Cota, oriundo de Los Mochis, es de la cantera de los Tigres de Quintana Roo y no se ha estrenado en la LMP, mientras Gámez que es de Guasave, tiró en seis juegos con Águilas de Mexicali y Cañeros en 2025-2026 (0-0, 9.00).