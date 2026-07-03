En la LIDOM quieren a Robinson Canó; Trevor Bauer reaparece hoy en la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Han notado que ha cesado el ruido en el caso de Robinson Canó y los Tomateros de Culiacán? De lo último que se supo fue que en República Dominicana reconocen que el veterano está firmado para la 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, pero que su equipo en la LIDOM, Estrellas Orientales, buscan negociar con la directiva guinda para retenerlo.

La verdad es que no vemos cómo puedan convencer a los Ley y operadores que les acompañan, léase Francisco Campos y Raymundo Padilla que, dicho sea de paso, han manejado el asunto sin estridencias, ignorando lo que se dice en el Caribe.

Ahora bien, ¿qué tan conveniente es obligar a alguien a estar donde no quiere? En principio, a Robinson Canó le sedujo la idea de ir a Culiacán, pero ya no, alegando motivos personales.

El caso es que alguien como el veterano que de asuntos contractuales sabe demasiado, comprometió su firma y ahora pretende alentar los públicos cuanto ilegales deseos de sus paisanos para echarse para atrás, apelando a los afectos familiares.

A propósito, Canó se encontraba en su punto más bajo en promedio de bateo desde que llegó a los Diablos Rojos, según un discreto .295, de acuerdo a lo mostrado por el dominicano de 43 primaveras.

¡Ah! Pero el hombre que en sus ratos libres dedica tiempo a sus negocios en República Dominicana, entre ellos bienes raíces, transporte y reciclaje, se defiende en los rubros de jonrones (13) y producidas (61).

ROBERTO Osuna preservó una ventaja por décimo tercera vez en la temporada con un inning en blanco que extendió a 21 su racha de juegos y entradas (21) sin admitir anotaciones en el año. Los Halcones de Softbank vencieron a los Marines de Chiba Lotte, 8-6, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Osuna trabajó un séptimo inning perfecto, incluidos dos ponchados, para bajar su efectividad a 0.75, en 24 episodios. Ha recetado 26 chocolates a cambio de únicamente tres bases por bolas.

Ya no cabe la menor duda sobre la recuperación del relevista que en 2025 batalló con las lesiones. La interrogante es si los Halcones no piensan moverlo más allá del séptimo tramo entregado en exclusividad al otrora estelar taponero.

EL combativo y combatido Trevor Bauer reaparecerá este sábado en la Liga Mexicana a más de dos años de su estruendo con los Diablos Rojos, a quienes ayudó en 2024 a poner fin a una sequía de campeonatos de una década.

Bauer, quien en su presentación encabezó el pitcheo de la LMB con récord de 10-0 y 120 ponches, enfrentará a los Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú, comenzando a las cuatro de la tarde.

En aquella ocasión se le escapó el liderato de efectividad que logró Zac Grots (Monclova) con 2.35, por 2.48 del estadounidense que para aceptar la oferta de los Diablos Rojos, abandonó a los Ducks Long Island de la Liga Independiente del Atlántico (5-1, 2.36).

El recorrido de Bauer posterior a su éxito en México incluyó una parada de sobresaltos en la Liga Central de Japón, donde sus números eran de 4-10 y 4.51 cuando dejó a los Yokohama BayStars por desencuentros con el coach de pitcheo del club.

UN día como hoy en 1976 - En el bicentenario de la nación, los Filis de Filadelfia dividieron honores en una doble jornada con los Piratas de Pittsburgh, 10-5 y 7-1.

En 2001- Cincuenta personas quedaron atrapadas en la rueda de la fortuna (Fly Ball) del Comerica Park de Detroit durante dos horas del juego entre los Reales de Kansas City y Tigres, antes de ser rescatadas por bomberos y equipos de emergencia. Los aficionados afectados recibieron entradas para otro cotejo, una cena gratis y autógrafos de los Tigres que ganaron 6-4.

-“La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie”.- Marilyn Monroe.

OBSERVACIONES: El reciente juego de 3 hits de Alejandro Osuna (.258, 0, 15) contra los Tigres de Detroit, fue el segundo en la incipiente trayectoria en el Big Show del jardinero de los Rangers de Texas. El 23 de abril de 2026 también lo hizo ante los Angeles de Anaheim.

Humberto Castellanos (1-1, 5.46), ex bigleaguer de 28 años, está sufriendo más de lo esperado como uno de los “bombazos” de los Diablos Rojos, según guarismos de 1-1 y un alto promedio de efectividad de 5.46.

EN seguidillas.- Cuando un juego de pelota pasó a un segundo plano en la LMB. Los Leones y el gobierno de Yucatán desmontarán un “fast fest” del mundial de futbol del centro de Mérida y lo trasladarán al parque Kukulcán el domingo, con entrada gratuita, para el México-Inglaterra... Al concluir el encuentro de la patada, la diversión seguirá para los que no tengan compromisos laborales el lunes con el tercer choque de la serie... Los Tecolotes de los Dos Laredos cedieron a los Bravos de León a uno de sus puntales, el venezolano Balbino Fuenmayor (.281, 6, 30), quien no ha rendido como acostumbra.