CIUDAD DE MÉXICO._ Hasta ayer se cruzaban llamadas telefónicas y apuestas con respecto al futuro de la Serie del Caribe 2026 y si los venezolanos de la pelota, cero culpables de la situación, estarían dispuestos a asistir.

El comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, parecía tener dos ases debajo de la manga: la capital de Panamá del mismo nombre y Guadalajara y su conurbada Zapopan.

Pero también trascendió en las redes que en Mazatlán ven con buenos ojos una candidatura más del puerto sinaloense, donde se han celebrado seis series exitosas (1978, 1985, 1989,1993,2005 y 2021).

Aunque esta vez la cuna de los Venados es objetada por quienes por intereses políticos la descartan por la inseguridad que, por ejemplo, no alteró el trámite de otros eventos de convivencia masiva, verbigracia, el carnaval.

Lo que se puede asegurar es que la palabra cancelación no se encuentra en la agenda de Puello Herrera y allegados que nunca han botado una Serie del Caribe. De hecho, la única cancelada en la historia data de 1981 en Caracas, cuando el abogado Puello todavía no entraba a escena.

La decisión final que provocará “humo blanco” es una necesidad para más pronto que inmediatamente, dada la premura de un plazo limitado a 45 días. El clásico caribeño debe disputarse en la primera semana de febrero.

UN día como hoy, en 1977- En duelo de estadounidenses, Larry Corrigan lanzó pelota de un hit para imponerse a Rick Wortham y los Venados de Mazatlán derrotaron 1x0 a los Naranjeros de Hermosillo. Un imparable de Jerry Hairston en el cuarto inning evitó el “doble cero”.

En 1980 - Ferguson Jenkins es condenado por posesión de cocaína en un tribunal canadiense, pero el veredicto es anulado por el juez Gerald Young argumentando que antes de ese desliz, el pelotero era un ciudadano “ejemplar”.

Jenkins fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1991 en su tercer intento con el 75.4% de los votos y recientemente formó parte del panel de 16 hombres del Comité de la Era Contemporánea que dejó fuera a Fernando Valenzuela.

Estas son las mañanitas para Orlando Ramírez (74), Marco Antonio Vázquez (64), Chris Carter (39) y Ronald Acuña (28). El 18 de diciembre de 2013 murió en la ciudad de México el cronista de radio, cine y televisión, Pedro “Mago” Septien (97).

-“Hay pájaros que sueñan con ser pájaros y se despiertan ángeles” .- Gilberto Owen.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco dieron de baja al relevista japonés que el pasado verano dejó la vara alta con los Diablos Rojos (1-2, 22, 2.98), Tomohiro Anraku (2-0, 7.71) y los Algodoneros de Guasave a Roberto Ramos (.149, 1, 3). Se unieron en la procesión al cubano Yadiel Hernández (.243, 2, 11) y el puertorriqueño, Kenny Vargas (.302, 0, 3), sin suerte en las filas de Águilas de Mexicali y Venados de Mazatlán, respectivamente... Milán Tolentino (.125, 0,0), quien en 2025 descorchó 21 jonrones y remolcó a 66 en la sucursal AAA de los Guardianes de Cleveland, arrastra el tolete con los Naranjeros, según un average de .125 (40-5), un doble, un triple y cero remolcadas.

