CIUDAD DE MÉXICO.- En tanto se conoce al campeón de la Liga Americana, se puede anticipar que la Serie Mundial 2026 será entre protagonistas que jamás se han enfrentado en el Clásico de Otoño, cuya primera edición data de 1903.

Los Guardianes de Cleveland o Rays de Tampa Bay chocarán en el trance inédito con los Cerveceros de Milwaukee que fumando esperan, después de arrollar a los favoritos Dodgers de Los Ángeles que querían el tricampeonato.

Otro detalle a destacar en la próxima Serie Mundial es que si los Rays avanzan, se garantiza una primera corona para cualquiera de los contendientes y si son los de Cleveland, los ahora Guardianes tendrán la oportunidad de poner fin a una sequía que les heredaron los absurdamente “desparecidos” Indios.

Esa historia data del lejano otoño de 1948 cuando se impusieron en seis batallas a los Bravos de Boston que hoy se les arropa en Atlanta, pero que también hicieron su nido un rato en Milwaukee en los cincuenta y sesenta.

Llegando a este punto, los Bravos son recordados en la ciudad donde se elabora el líquido ambarino que emborracha a los americanos, porque el único festejo grande en el rumbo fue gracias a ellos y a costillas de los Yanquis de Nueva York en siete juegos de la Serie Mundial de 1957.

Ya llovió y sólo lo pueden platicar los octogenarios en adelante, como también que un 1958 volvieron a encontrarse y entonces los neoyorquinos tomaron desquite también en siete cotejos.

LOS Naranjeros de Hermosillo reportaron con pesar y afecto la baja por seis semanas de su cuarto bate, el primera base Willie Calhoun, a causa de una lesión en la mano derecha que necesitará de una operación. Le buscan reemplazo sin descartarlo para la segunda vuelta del calendario regular.

La directiva de los 17 veces campeones igualmente prescindirá de los servicios indefinidamente del jardinero Luis González, quien según el gerente Francisco Gámez, todavía no resuelve sus problemas migratorios que le impiden ingresar a su país.

Lo extraño es que González, de 31 años, en 2026 entró a la Liga Mexicana como Pedro por su casa, para rendir a los Acereros de Monclova y Olmecas de Tabasco, en lo que fue su presentación en la pelota veraniega azteca.

EL prospecto de los Mellizos de Minnesota, el mochitense Jayson Bass Jr., consiguió un lugar en el róster de los Cañeros de Los Mochis, luego de fallar en ese intento en 2025-2026 cuando lo dejaron en la lista de reservas.

Ya lo consiguió en 2024-2025, pero sólo tuvo 21 turnos (.143, 0, 1), haciendo hincapié en que el primogénito del jonronero Jayson Bass que juega en los jardines y primera base, apenas tiene 20 años.

En 2026 el muchacho participó en el spring training de los Mellizos y en uno de sus turnos pegó un doblete productor de una rayita. Durante el largo ajetreo veraniego conectó 16 jonrones y mandó a la goma a 58, promediando .231, en esfuerzo combinado para las fincas clase A y A fuerte.

UN día como hoy en 1976 - En una fría noche de domingo, los Rojos de Cincinnati castigaron al estelar lanzador Jim Catfish Hunter anotando tres carreras, pero los Yanquis de Nueva York lograron empatar la pizarra, para perder en la novena entrada 4-3 por un error del torpedero Fred Stanley y poner la Serie Mundial 2-0.

El 17 de octubre de 1976, en Mexicali, los Ostioneros de Guaymas desplegaron una ofensiva de 24 imparables para apalear 14-6 a Águilas de Mexicali que ese año debutaron en la Liga Mexicana del Pacífico.

Mañanitas para Martin Antúnez (66), Charlie Montoyo (61) y Gil Velázquez (47). Hoy cumpliría años Jim Gilliam (1928-1978).

-“Aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música”.- Friedrich Nietzsche.

ENTRE suspensivos.- De arranque los Tomateros van con cuatro extranjeros que en 2026 jugaron en Estados Unidos y dos en la Liga Mexicana—Jon Singlenton y JP Martínez--, lo que ya se ve poco en la LMP. Los que traen la marca USA son los lanzadores Robert Gsellman, Seth Shuman y Tony Rossi y el cubano Orlando Martínez que en 2026 rindió en las filiales de los Rangers de Texas. Más adelante arribarán Eric Gamboa y Anthony Gose que sacaron outs en Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston y los Reales de Kansas City, respectivamente... Los Mayos de Navojoa debutarán a Mario Mendoza III, pitcher que es hijo del lanzador Mario Mendoza II y nieto del afamado shorstop ligamayorista de los años setenta y ochenta, el chihuahuense adoptado en Navojoa Mario Mendoza. El muchacho ya se estrenó en 2026 en la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán... En Hermosillo hay quienes consideran que los Naranjeros están exagerando con el veterano Agustin Murillo, de 44 años, para la tercera base, mientras llegan los que tengan boleto para integrarse, entre ellos, naturalmente, el jonronero de Grandes Ligas, Isaac Paredes. Murillo registró .211, un cuadrangular y 22 producidas en 56 juegos con los Naranjeros en 2025-2026 y en la Liga Mexicana .245, un bambinazo y 15 empujadas en 51 para los Olmecas de Tabasco... Los Charros todavía no contemplaron en su roster a Tirso Ornelas, porque el tijuanense apenas llegó el pasado fin de semana, tras una largo verano en la sucursal AA de los Padres de San Diego, Misioneros de San Antonio (.253, 17, 54).