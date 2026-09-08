En Venezuela preparan su torneo y vendrán a la Serie del Caribe de Hermosillo 2027

CIUDAD DE MÉXICO.- En Venezuela, a pesar de las vicisitudes por los dos terremotos del pasado mes de junio y antes, la inestabilidad en el país provocada por los afanes petroleros del gobierno estadounidense que derivaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, actualmente en una cárcel de Estados Unidos, no sólo se alistan para el ciclo 2026-2027 de la LVBP, sino que contemplan asistir a la Serie del Caribe en Hermosillo en febrero próximo.

De cualquier manera, como un plan B, tienen en la agenda la segunda edición de las “Serie de las Américas” nuevamente en Caracas, con la participación de Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua y Curazao.

De no haber problemas que vuelvan a frustrar su viaje a la Serie del Caribe a nuestro país, como en 2026 a Jalisco, el campeón estará en la capital de Sonora y el segundo lugar jugará el torneo alterno que en febrero pasado se disputó con relativo éxito.

EL ex bigleaguer Justin Turner que trajeron los Toros de Tijuana es una real posibilidad para sus vecinos Águilas de Mexicali, aunque sería para la segunda vuelta o principios de diciembre, informó ayer el presidente de los emplumados Dío Alberto Murillo.

Por eso lo incluyeron en su lista de invitados a los entrenamientos que iniciaron ayer con Roberto Vizcarra en el mando, al igual que el lanzador zurdo Marcelo Martínez que se encuentra en la Liga de Taiwán.

En total, son seis los equipos de la LMP que ya abrieron sus pretemporadas: Naranjeros de Hermosillo, Cañeros de Los Mochis, Jaguares de Nayarit, Algodoneros de Guasave y los “Caballeros Águilas”.

Algunos mánagers con compromisos en verano que todavía no son materia dispuesta, son el venezolano José Moreno (Hermosillo), Chris Coste (Cañeros) y Luis Carlos Rivera (Jaguares).

DESPUÉS de su actuación frente a los Marlins de Miami en la que no tuvo decisión (4.2 e, 3h, 3c, 5bb, 3k), Javier Assad (6-1, 3.58) no hizo el acostumbrado retorno a la sucursal AAA, Iowa, pero los Cachorros de Chicago no lo tienen contemplado para la ronda de esta semana de la rotación abridora.

Otra: En una situación parecida, los Medias Blancas de Chicago mantendrán en el bullpen a José Urquidy (2-1, 4.34), quien sin embargo, es la primera opción para una emergencia del manager Will Venable para abrir.

Una más: Tras ser colocado para asignación por los Dodgers de Los Ángeles, el guardabosque Alek Thomas aceptó regresar a la filial AAA, Oklahoma City, donde este año batea .294 con 10 jonrones y 44 impulsadas.

Y, Los Rangers de Texas enviaron a rehabilitación a las menores al relevista de la doble nacionalidad, Robert García (0-1, 3.38), que usted recuerda echado para adelante por México en el Clásico Mundial 2026.

UN día como hoy en 1976- En Texas, Rod Carew conectó un “grand slam” como bateador emergente en la séptima entrada para los Mellizos de Minnesota que ganaron 6-0 a los Rangers. Es el tercer jonrón con las bases llenas de Carew en el año. Dave Goltz lanzó la blanqueada.

En 2001 - Los Gigantes de San Francisco vencieron 9-4 a los Rockies de Colorado en 11 tandas. Barry Bonds disparó tres cuadrangulares en un encuentro por segunda vez en la temporada, llegando a 63 en el año, superando la marca de 61 de Roger Maris para bateadores zurdos.

Mañanitas para Alonso Tellez (66), Tod Zeile (61), Mike Hampton (54), Edwin Jackson (43) y Jo Jo Romero (30). Hoy cumpliría años Reggie Sanders (1949-2002).

El 9 de septiembre de 2016 murió el Monterrey, Nuevo León el presidente de la Federación Mexicana de Beisbol, el teniente coronel Alonso Pérez González (72), víctima de un infarto.

-“El político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” .- Winston Churchill.

EN seguidillas.- Por primera vez en su extensa carrera en la LMP, Japhet Amador no presume un salvoconducto a los entrenamientos. No lo convocaron los Charros de Jalisco ni otra organización conocida. El primera base y designado de 39 años no entró en los planes de los Diablos Rojos en 2026, pero tuvo acción en 31 juegos con los Piratas de Campeche (.250, 0, 5). En 2025-2026 con los Charros, bateó .252, 3 bambinazos y mandó a la goma a 16 en 40 cotejos...Los Charros confiarán por tercer ciclo consecutivo a Trevor Clifton la responsabilidad de salvar triunfos. En 2025-2026 logró 10 durante el rol regular y siete en playoffs y serie final. Clifton no trabajó en el verano 2026 tras breve paso con los Diablos Rojos en 2025 (3-0, 3.60)... El ex ligamayorista Humberto Castellanos reportará a Mexicali luego de su discreto debut en la LMB con los Diablos Rojos (3-1, 4.73). El jalisciense no es visto en la LMP desde 2023-2024 con los Charros (3-4, 5.58)... Los Cañeros no esperan disponer de los servicios de su mejor pitcher de 2025-2026, Darel Torres (6-1, 2.13), quien convalece de una operación en el codo. De hecho, el nativo de Ahome no lanza desde que los Cañeros lo inhabilitaron a principios de diciembre de 2025.