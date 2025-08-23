CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de la expansión de los rósters, Javier Assad (0-1, 3.86) volvió de AAA a la rotación de los Cachorros de Chicago para tirar seis sólidos episodios a los Marineros de Seattle.

Pero ayer lo enviaron de regreso a la sucursal, Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde en 2025 no ha registrado decisión en cuatro aperturas y 15 innings y un tercio, 15 chocolates y 7 bases por bolas.

La próxima vez que los Cachorros vuelvan a llamar al nativo de Tijuana, será para que se quede hasta el final del ciclo, a disposición del mánager Craig Counsell que hasta ahora se ha dado el lujo de dosificar su aportación.

ESTA vez no se le hizo mucho ruido, pero la umpire Jen Pawol retornó a Grandes Ligas el fin de semana en Pittsburgh y este domingo volverá a oficiar detrás del plato en el último juego de la serie contra los Rockies de Colorado.

Fue el pasado 8 de agosto en Atlanta cuando la mujer ampayer de 48 años se convirtió en la primera en más de 100 años en un juego de Grandes Ligas, asignada a la primera base en un recorrido similar que cerró detrás del cátcher.

Los expertos observan que Pawol ha tenido sus fallas como cualquier otro hombre debutante y establecido y, respecto a los protagonistas, incluyendo, naturalmente a los managers, hasta ahora han sido indulgentes con ella.

UN día como hoy, en 1975- Tras robar la segunda base en el séptimo inning para aumentar su récord de 38 robos consecutivos en las Grandes Ligas, Davey Lopes fue atrapado en la duodécima entrada por el receptor de Montreal, Gary Carter.

Los Expos anotaron tres veces en la decimocuarta contra Mike Marshall para vencer a los Dodgers de Los Ángeles por 5-2.

En 1977- Un jonrón de Juan Martínez en el inning 20 dio a los Sultanes de Monterrey un triunfo, 8-7, sobre los Saraperos de Saltillo en un encuentro de playoff en el estadio Francisco I Madero. Fue el segundo cuadrangular de Martínez en la noche.

Estas son las mañanitas para Cal Ripken Jr. (65), Olmo Rosario (45) y Luis Iván Rodríguez (29). El 24 de agosto de 2005 murió el cátcher y coach de los Leones de Yucatán, Carlos Gastélum (39), de un infarto mientras hacía compras en una plaza comercial en Mérida.

-“La tragedia de la edad no es ser viejo, sino que se sea joven y la gente no lo vea”.- Andrés Segovia.

EN seguidillas.- Después de un trance en el que permitió 10 carreras limpias en 6 innings, sobre tres relevos, Valente Bellozo (1-3, 4.02) ligó dos en blanco en tres capítulos con los Marlins de Miami... Alejandro Kirk (.293, 10, 57) se cayó de los .300 en agosto, pero es su segundo mes de más jonrones (3) y suma 10 producidas... Los Rays de Tampa Bay se conducen con pies de plomo respecto a la situación de Jonathan Aranda (.316, 12, 54), quien salió de circulación el 31 de julio con una muñeca fracturada. Reportan una mejoría, pero sin fecha tentativa para su eventual reaparición.