“Era una responsabilidad -ganar el campeonato- muy grande la que se me había encomendado, tomando en cuenta que éramos locales, en una ciudad como Culiacán, en un estado (Sinaloa) tan beisbolero, trataba de no engancharme, no enfocarme en eso, dentro del campo uno hace el trabajo, no vemos que está lleno el estadio, que hay personalidades, y traté de guiar a los niños, nosotros somos guías, ellos son los que hacen el trabajo”, expresó el estratega al finalizar el encuentro, mientras se abrazaba con su cuerpo técnico.

“No lo esperaba, obviamente uno busca el campeonato, sabía que tenía un gran rival muy fuerte, mis respetos para todos mis rivales, algunas veces me decían y pasado mañana, yo les decía, primero hay que ganar el día de hoy.